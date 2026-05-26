GOTOVO JE! Vasilije Kostov izabrao klub, uskoro pada potpis

NEMA više dileme kada je Vasilije Kostov u pitanju!

FOTO: FK Crvena zvezda

Naime, fudbaler Crvene zvezde uskoro bi trebalo da postane novi igrač Arsenala, piše "Sportklub".

Kako navodi pomenuti izvor u prethodnim danima vodila se velika borba evropskih velikana za Vasilija Kotsova i na kraju je pobedu odneo novi šampion Engleske - Arsenal.

Pominjali su se Inter i Borusija iz Dortmunda, ali se čini da će Kostov na kraju završiti u Premijer ligi.

Navodno radi se o iznosu od 20.000.000 evra, ali uz uključene bonuse, pa bi sam fiksni deo bio manji.

Bonus video: Sada je sve jasno - evo šta ruski navijači stvarno misle o Kosovu