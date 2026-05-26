STUDENTI ODUŠEVLJENI VUČIĆEM: Predsednik održao govor na Univerzitetu Ćinghua (FOTO/VIDEO)

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić održao je govor na Univerzitetu "Ćinghua" u Pekingu, u Kini.

- Imam čast da održim govor na prestižnom Univerzitetu Ćinghua, koji je svetski centar izvrsnosti i ponos akademskog uspeha u Kini.

Sledeći moto 'Samodisciplina i društvena posvećenost', ova renomirana ustanova razvijala se i išla putem napretka i razvoja Narodne Republike Kine, doprinoseći ključnim razvojnim oblastima - rekao je Vučić danas u objavi na Instagramu.

Kako je ocenio, pod vođstvom predsednika Si Đinpinga, NR Kina i dalje postiže velike pomake u razvoju, u kojem su nauka i obrazovanje ključni pokretači napretka.

- Siguran sam da će Univerzitet Ćinghua, osnažen čvrstim temeljem briljantnih studenata i naučnika, uspešno ispuniti svoju misiju na tom putu razvoja - dodao je Vučić.

Predsednik Srbije rekao je i da mu je čast da podeli neka od svojih viđenja sa talentovanim studentima koji će ostaviti svoj trag u budućoj Kini, ali i u svetskoj nauci i istraživanjima, na korist šire zajednice.

