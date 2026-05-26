ZAPAD GLEDA I NE VERUJE: Ovo su se upravo uradili Vladimir Putin i Si Đinping posle otvorene pretnje napada na teritoriju Rusije

Najnovije vesti kojima su zajednički imenitelji Rusija i Kina desile su se zahvaljujući sastanku predsednika te dve države. A upravo u Kini, u Pekingu, pre neki dan su o mnogim temama razgovarali Si Đinping i Vladimir Putin. Danas je u delo počeo da se sprovodi jedan od kinesko-ruskih dogovora.

Ruski predsednik je, podsetimo, stigao u zvaničnu posetu Kini u utorak 19. maja, a tada su se on i njegov kineski kolega dogovorili, pored ostalog, i o učvršćivanju sportskih veza dve države koje u sportu i te kako umeju da dominiraju.

Na zaprepašćenje Zapada, koji je Rusiji uveo brojne sankcije, pa i sportske, čim je 2022. počeo rat u Ukrajini (ili kako to Ruska Federacija zove "specijalna vojna operacija") Rusi i Kinezi su se dogovorili, a od danas organizuju "svoje male olimpijske igre".

I to tamo gde je upravo "sa Zapada" stigla pretnja.

Samo nedelju dana nakon što je litvanski ministar spoljnih poslova Kestutis Budris pozvao da se Rusima pokaže da je moguće „prevazići njihovu malu tvrđavu koju su stvorili u Kalinjingradu“ (na šta je Kremlj odgovorio da se takvi planovi graniče sa ludilom i da se teško mogu shvatiti ozbiljno), Putin je upravo za Kalininjingrad najavio rusko-kinesku saradnju.

Danas se ona i ostvaruje.

Tamo se, naime, od danas i održavaju te "male olimpijske, rusko-kineske igre".

Već su devet puta to održali, a saradnja će se, ne samo tim povodom, produbiti. Ali, sada će biti - baš u "isturenom odeljenju" ruske teritorije, u Kalinjingradu.

Putin je tako medijima u Pekingu izjavio sledeće:

- Naše zemlje takođe aktivno sarađuju u sportu. Desete letnje igre Rusija - Kina, koje počinju u Kalinjingradu, nesumnjivo će biti vrhunac dosadašnje saradnje - rekao je ruski predsednik.

Danas ruski portal "Šampionat" iz Kalinjingrada izveštava ovako:

"Rusko-kineske letnje omladinske igre su počele u Kalinjingradu

Očekuje se pet dana takmičenja, sa preko 400 učesnika. Program obuhvata 12 sportova: badminton, košarku, boks, odbojku, stoni tenis, odbojku na pesku, rvanje, sinhrono plivanje, penjanje po stenama, vušu, sambo i ritmičku gimnastiku.

Rusko-kineske letnje omladinske igre su deo velike proslave posvećene 80. godišnjici Kalinjingradske oblasti. Za Igre su dizajnirane jedinstvene medalje sa intarzijama od prirodnog ćilibara, simbola regiona. Medvedić i panda su maskote Rusko-kineskih letnjih omladinskih igara 2026. godine

Ministar sporta i predsednik Ruskog olimpijskog komiteta (ROK), Mihail Degtjarjov, otvorio je Rusko-kineske letnje igre i pročitao čestitku Vladimira Putina.

U ceremoniji su predstavljene nacionalne kulture Rusije i Kine. Gosti su se upoznali sa baletom, gželskim stilom keramike i - kozacima".

Ali, to nije sve.

Rusija i Kina će se od sada zajednički boriti protiv dopinga

„Strane nameravaju da zajedno rade na borbi protiv dopinga u sportu", navodi se u rusko-kineskom saopštenju po završetku sastanka Đinping - Putin.

Tome se dodaje i ovo:

„Strane podržavaju dalje unapređenje ravnopravne međunarodne sportske saradnje zasnovane na olimpijskim vrednostima i principima“.

