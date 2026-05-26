Tenis

NEVERICA NA ROLAN GAROSU! Novak Đoković je ovo čekao od 7. juna 2015. godine

Новости онлине

26. 05. 2026. u 07:01

EMOTIVNO je bilo tokom jučerašnjeg dana u Bulonjskoj šumi.

НЕВЕРИЦА НА РОЛАН ГАРОСУ! Новак Ђоковић је ово чекао од 7. јуна 2015. године

Allpix Press / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Stan Vavrinka, proslavljeni švajcarski teniser, odigrao je poslednji meč na Rolan Garosu u kom je poražen od Holanđanina Jespera De Jonga rezultatom 6:3, 3:6, 6:3, 6:4.

Tri sata i četiri minuta pružao je 41-godišnji Stan Holanđaninu i uspeo je da osvoji jedan set, tek toliko da pokaže da u njemu i dalje ima one vatre i žara za borbom po čemu će njegova karijera i ostati upamćena.

Inače, proslavljeni Švajcarac ove godine završava bogatu karijeru u kojoj je svaki uspeh vanserijski jer ga je ostvario u eri "velike trojke" odnosno vladavine Novaka Đokovića, Rafaela Nadala i Rodžera Federera.

Poseban odnos je Stan imao sa Noletom. Čak je i neke najvažnije trijumfe u karijeri ostavrio protiv Srbina. U 27 međusobnih duela Vavrinka je u šest navrata uspeo da savlada Novaka, a 2015. zaustavio je srpskog asa u finalu Rolan Garosa. Do prve titule u karijeri švajcarski teniser došao je pobedom protiv Đokovića u Umagu 2006. godine. Prvu grend slem titulu podigao je 2014. godine na Australijan openu, a poslednji grend slem osvojio je 2016. godine na Ju-Es openu.

- Velika trojka" snimila je emotivne poruke za velikog rivala, ali je Novakova posebno dirnula Vavrinku.

- Stanimal, prijatelju, čestitam ti na neverovatnoj karijeri. Bio si velika inspiracija meni i mnogim generacijama igrača sa kojima si se takmičio svih ovih godina. Ti si višestruki grend slem šampion, osvajač olimpijske zlatne medalje, osvajač Dejvis kupa… imao si legendarnu karijeru. Toliko razloga za ponos, srećan sam što mogu da te zovem prijateljem -  rekao je Novak, koji je na ovaj trenutak čekao od 7.juna 2015. godine kada ga je Švajcarac srušio u finalu na istom mestu na Rolan Garosu. 
 

U dramatičnom obrtu koji ilustruje koliko je geopolitika preuzela Svetsko prvenstvo 2026, FIFA je odobrila iranskoj fudbalskoj reprezentaciji da premesti svoj trening kamp iz Sjedinjenih Američkih Država u Meksiko - konkretno u granični grad Tihuanu, samo 55 minuta leta od utakmica Iranaca u Los Anđelesu.

