SKANDAL TRESE ROLAN GAROS! "Crna žurka" izazvala zemljotres u svetu tenisa

VELIKA buka digla se u Parizu

Naoime, Naomi Osaka, četvorostruka grend slem šampionka, priprema se za učešće na Rolan Garosu, a slobodno vreme u Francuskoj iskoristila je za organizaciju jednog vansportskog događaja.

Zajedno sa dubl igračicom Tejlor Taunsend, Naomi Osaka je bila domaćin privatne večere koja je okupila tamnopute tenisere i uticajne ličnosti iz sveta tenisa.

One su na druženje pozvala Koko Gof, Gaela Monfisa, Kristofera Jubanksa i Aziju Muhamed.

Slike tog okupljanja su se našle na društvenim mrežama, a mnogi na društvenim mrežama su je napali. Razlog je rasna podeljenost, tj. to što su samo tamnoputi teniseri i teniserke pozvani na druženje.

- Kada sam odrastala nije bilo mnogo tenisera na koje sam mogla da se ugledam, a da su izgledali kao ja. Pošto sam bila mannina u sportu kao što je tenis osećala sam se jako izolovano, ali pozitivno je što smo se svi mi držali zajedno. Drugarstvo, zajedništvo, nema reči da se to opiše. Jednostavno se osećate sigurno kada znate da neka osoba ima iskustva slična vašim - rekla je Naomi Osaka.

Osaka koja je rođena u Japanu i nastupa pod zastavom Japana rođena je u mešovitom braku. Otac joj je Amerikanac poreklom sa Haitija, a majka Japanka. Sa samo tri godine porodica se preselila u SAD i osetila šta znači rasizam.

- Odrasla sam gledajući kako mi diskriminišu oca. Policajci su ga mnogo puta zaustavljali na teniskim terenima. Postoji mnogo stvari za koje ću se izviniti u mom žiovotu, ali to što se ponosim time što sam crna i što cenimo ko smo nikada neće biti stvar za koju ću reći da mi je žao što sam uradila. U stvari, lažem. žao mi je- Žao mi je zbog ljudi koji ne mogu svojim mozgom da shvate da ovo nije stvar koja deli, već slavljenje onoga što smo - rekla je ona i tako stavila tačku.