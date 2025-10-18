Tip Asova

PETAR PUAČA: Alegrijev tim ne greši

Žarko Urošević

18. 10. 2025. u 12:20

* Bivši napadač Kremonezea, tipuje utakmice italijanskog prvenstva

ПЕТАР ПУАЧА: Алегријев тим не греши

FOTO: Tanjug/AP

MOJ TIP

subota, 

Leće – Sasuolo GG

Piza – Verona GG&3+

TORINO – NAPOLI 2

Roma – Inter 0-2

nedelja, 

Komo – Juventus 2

Kaljari – Bolonja 1X

Đenova – Parma 2-3

Atalanta – Lacio 1X

MILAN – FIORENTINA 1

ponedeljak, 

Kremoneze – Udineze X

Torino ni kod kuće ne može da bude pretnja Napoliju, jer igra daleko lošije nego prošle sezone. Dvojka je sigurna.

Izdvajam i keca na meču Milana i Kremonezea, tim Masimilijana Alegrija neće kiksnuti.

