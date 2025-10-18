PETAR PUAČA: Alegrijev tim ne greši
* Bivši napadač Kremonezea, tipuje utakmice italijanskog prvenstva
MOJ TIP
subota,
Leće – Sasuolo GG
Piza – Verona GG&3+
TORINO – NAPOLI 2
Roma – Inter 0-2
nedelja,
Komo – Juventus 2
Kaljari – Bolonja 1X
Đenova – Parma 2-3
Atalanta – Lacio 1X
MILAN – FIORENTINA 1
ponedeljak,
Kremoneze – Udineze X
Torino ni kod kuće ne može da bude pretnja Napoliju, jer igra daleko lošije nego prošle sezone. Dvojka je sigurna.
Izdvajam i keca na meču Milana i Kremonezea, tim Masimilijana Alegrija neće kiksnuti.
