PETAR PUAČA: Alegrijev tim ne greši

* Bivši napadač Kremonezea, tipuje utakmice italijanskog prvenstva

FOTO: Tanjug/AP

MOJ TIP

subota,

Leće – Sasuolo GG

Piza – Verona GG&3+

TORINO – NAPOLI 2

Roma – Inter 0-2

nedelja,

Komo – Juventus 2

Kaljari – Bolonja 1X

Đenova – Parma 2-3

Atalanta – Lacio 1X

MILAN – FIORENTINA 1

ponedeljak,

Kremoneze – Udineze X

Torino ni kod kuće ne može da bude pretnja Napoliju, jer igra daleko lošije nego prošle sezone. Dvojka je sigurna.

Izdvajam i keca na meču Milana i Kremonezea, tim Masimilijana Alegrija neće kiksnuti.