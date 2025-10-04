DEJAN STANKOVIĆ: Navijači Austrije spremaju feštu
* Trener u Austriji, prognozira utakmice prve lige
subota,
AUSTRIJA – BV LINC 1
GAK – Volfsberger X2
Rid – Tirol 1X
nedelja,
Altah – Šturm 1X
LASK – Hartberg X
Salcburg – Rapid 1X
Austriji je bilo zabranjeno da organizuje svoje navijače za gradski derbi Beča, ali to je nije sprečilo da odnese ubedljivu pobedu na terenu Rapida (3:1). Verujem da će protiv BV Linca tribine stadiona Austrije biti male da prime sve pristalice, koje će od svojih ljubimaca tražiti novi trijumf. Kec je fiks.
Salcburg igra promenljivo, nije siguran protiv Rapida od kuće.
Šturm je pred početak sezone prodao najbolje igrače. Izbor kvalitetnih igrača, posebno na klupi, veoma mu je sužen. Posle zahtevnog meča u Ligi Evrope protiv Rendžersa, ije nemoguće da kiksne protiv Altaha.
