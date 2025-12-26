TIP ostali sportovi

OBE EKIPE SU BILE POLOVIČNE U DUPLOM KOLU: Pirejci jure četvrti trijumf na gostujućim terenima

Marko Milosavljević

26. 12. 2025. u 08:00

KOŠARKAŠI Virtusa će u 18. kolu Evrolige ugostiti Olimpijakos.

FOTO: Profimedia

Izabranici Duška Ivanovića su prošle nedelje odigrali dobro u Beogradu, ali su na kraju ostvarili polovičan rezultata.

U okviru devetog kola su savladali Partizan rezultatom 68:86, da bi dva dana kasnije pretrpeli poraz od Crvene zvezde (90:89).

Jeda šut ih je delio do još jednog trijumfa, Karsen Edvards je u poslednjoj sekundi promašio šut za pobedu.

Sa druge strane, Pirejci su poraženi na svom terenu od Valensije, ali kasnije su rutinski savladali Asvel.

Verujemo da će crveno-beli stići do četvrte pobede na gostujućim terenima.

NAŠ TIP: 2 (kvota 1,63)

