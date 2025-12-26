NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za petak
REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.
Petak
16.00 Egipat - Južna Afrika |0-1&||1+ (1,77)
21.00 Mančester junajted - Njukasl X2 (1,55)
Ukupna kvota: 4,11
Egipat i Južna Afrika se bore za prvo mesto u grupi, očekujemo oprezan meč i predlažemo zanimljivu kombinaciju golova.
Prednost dajemo Zambiji protiv Komora, smatramo da je bolja ekipa i trebala bi upisati pozitivan rezultat.
Junajted ima velikih problema, remeti ga izostanak bitnih igrača, forma mu je u padu, a noge mu dolazi Njukasl koji ga je pobedio pet puta na poslednjih šest međusobnih duela.
BONUS VIDEO: Šampioni u fokusu - Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
JOKIĆEV BOŽIĆNI POKLON NAVIJAČIMA: Nagetsi ne žele da razočaraju navijače!
25. 12. 2025. u 08:40
3+ TIKET ZA DANAS: Na ovim utakmicama mreže će se "sigurno" tresti
25. 12. 2025. u 09:00
KLADIONIČARSKI KOKTEL: Tiket sastavljen od različitih sportova
25. 12. 2025. u 10:00
DOMINACIJA SE NASTAVLjA: Odgovor za Nikolu Jokića ne postoji!
25. 12. 2025. u 14:00
"RUSKA ZASTAVA TAMO MORA DA BUDE!" Vladimir Putin izdao naređenje
Otkako je počeo rat u Ukrajini, ili kako to Ruska Federacija zove "specijalna vojna operacija", Rusija je prošla kroz mnoge međunarodne sankcije, od kojih je veći deo njih i dalje na snazi. Jedna zajednička stvar za one koje se tiču sporta je - zabrana isticanja ruske zastave. A to ruski predsednik Vladimir Putin ne gleda blagonaklono.
24. 12. 2025. u 19:50
SRBIN NOVA SVETSKA FILMSKA ZVEZDA: Boban Marjanović u srednjovekovnom spektaklu - i svi ga se plaše (FOTO)
Boban Marjanović je kao košarkaš opčinio svet bravurama i u Evropi i u NBA ligi, a kao glumac možda najviše u "Džonu Viku", gde je "delio" filmsko platno sa Kijanuom Rivsom. Sada ima novu ulogu.
24. 12. 2025. u 17:13
RUSIJA JE ZGROŽENA: Ne može da veruje šta joj je Letonija uradila
RAT u Ukrajini, odnosno "specijalna vojna operacija" kako to Rusija naziva, ponovo je za jednu od sporednih stvari iznedrio i sportski potez. Najnovije vesti na temu "sportske sankcije Rusima" nisu tako "bajne i sjajne" po Rusku Federaciju kao nedavne, kada je počelo ukidanje apsolutne zabrane za učešće ruskih ekipa, a i pojedinaca. Naprotiv.
24. 12. 2025. u 12:08
Komentari (0)