Tip fudbal

NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za petak

В.М.

26. 12. 2025. u 07:00

REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.

НАШИ ПРЕДЛОЗИ: Тип - тикет за петак

FOTO: Tanjug/AP

Petak

16.00 Egipat - Južna Afrika |0-1&||1+ (1,77)

18.30 Zambija - Komori 1X&0-3 (1,50)
21.00 Mančester junajted - Njukasl X2 (1,55)

Ukupna kvota: 4,11

Egipat i Južna Afrika se bore za prvo mesto u grupi, očekujemo oprezan meč i predlažemo zanimljivu kombinaciju golova.

Prednost dajemo Zambiji protiv Komora, smatramo da je bolja ekipa i trebala bi upisati pozitivan rezultat.

Junajted ima velikih problema, remeti ga izostanak bitnih igrača, forma mu je u padu, a noge mu dolazi Njukasl koji ga je pobedio pet puta na poslednjih šest međusobnih duela.

