ŠTA MOŽE DA PROMENI NOVI TRENER? Crno-beli su totalno demotivisani!

Marko Milosavljević

26. 12. 2025. u 07:30

KOŠARKAŠI Partizana će u 18. kolu Evrolige ugostiti Monako.

FOTO: ABA liga/Dragana Stjepanovic

Crno-beli imaju lošu sezonu, međutim, ono što jop više brine je odnso igrača na terenu.

U okviru 11. kola ABA lige savladali su Krku rezultatom 92:99, kako su izgledali na terenu govori podatak da su jedini klub u ligi kome je krka ubacila toliko broj poena.

Mirko Ocokoljić neće više glavni trener, u klub je stigao Đoana Penjaroja koji će pokušati da uvede promene.

Ipak, postavlja se pitanje, koliko će zapravo igrači Partizana biti motivisani nakon katastrofalnog starta.

Sa druge strane, Makabi je počeo da hvata ritam i sada na terenu izgleda jako dobro.

Verujemo da će tim iz Izraela ubaciti veći broj poena od ponuđene granice.

NAŠ TIP: Tim2 +84,5 (kvota 1,82)

