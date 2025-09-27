DEJAN STANKOVIĆ: Smena trenera poremetila LASK
* Trener u Austriji, tipuje mečeve elitnog ranga
MOJ TIP
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
SUBOTA,
BV Linc – Altah 12
Rid – GAK 1
VOLFSBERGER – LASK 1
NEDELjA,
ŠTURM – HARTBERG 1
Tirol – Salcburg X2
Rapid – Austrija 3+
LASK je posle sedam mečeva u prvenstvu uručio otkaz treneru Žoao Sakrementu. Portugalac je morao da napusti kormilo, iako je u poslednjem okršaju sa Lincom, svoj tim odveo do pobede. To tumbanje mogli bi na terenu Volfsbergera i te kako da poremete LASK.
Šturm je brojčanu nadmoć tokom većeg dela meča sa Salcburgom znao da pretvori u trijumf. Verujem da će biti mudar i za vikend, kada naspram sebe bude imao Hertberg, znatno lošijeg protivnika.
