DEJAN STANKOVIĆ: Smena trenera poremetila LASK

* Trener u Austriji, tipuje mečeve elitnog ranga

Foto: EPA-EFE/CHRISTIAN BRUNA

MOJ TIP

SUBOTA,

BV Linc – Altah 12

Rid – GAK 1

VOLFSBERGER – LASK 1

NEDELjA,

ŠTURM – HARTBERG 1

Tirol – Salcburg X2

Rapid – Austrija 3+

LASK je posle sedam mečeva u prvenstvu uručio otkaz treneru Žoao Sakrementu. Portugalac je morao da napusti kormilo, iako je u poslednjem okršaju sa Lincom, svoj tim odveo do pobede. To tumbanje mogli bi na terenu Volfsbergera i te kako da poremete LASK.

Šturm je brojčanu nadmoć tokom većeg dela meča sa Salcburgom znao da pretvori u trijumf. Verujem da će biti mudar i za vikend, kada naspram sebe bude imao Hertberg, znatno lošijeg protivnika.