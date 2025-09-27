Tip Asova

DEJAN STANKOVIĆ: Smena trenera poremetila LASK

Žarko Urošević

27. 09. 2025. u 11:20

* Trener u Austriji, tipuje mečeve elitnog ranga

ДЕЈАН СТАНКОВИЋ: Смена тренера пореметила ЛАСК

Foto: EPA-EFE/CHRISTIAN BRUNA

MOJ TIP

SUBOTA,

BV Linc – Altah  12

Rid – GAK    1

VOLFSBERGER – LASK    1

NEDELjA, 

ŠTURM – HARTBERG 1

Tirol – Salcburg X2

Rapid – Austrija 3+

LASK je posle sedam mečeva u prvenstvu uručio otkaz treneru Žoao Sakrementu. Portugalac je morao da napusti kormilo, iako je u poslednjem okršaju sa  Lincom, svoj tim odveo do pobede. To tumbanje mogli bi na terenu Volfsbergera i te kako da poremete LASK.

Šturm je brojčanu nadmoć tokom većeg dela meča sa Salcburgom znao da pretvori u trijumf. Verujem da će biti mudar i za vikend, kada naspram sebe bude imao Hertberg, znatno lošijeg protivnika.

