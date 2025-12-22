DOBAR DAN ZA ORIGINALNE IDEJE Astro savet za ponedeljak, 22. decembar: Evo na kojih 6 znakova utiče trigon između Meseca i Urana
SJAJAN dan, posebno za vazdušne i vatrene znake, jer Mesec ulazi u inventivnu, avangardnu Vodoliju i obrazuje aspekte s Plutonom, retrogradnim Uranom i Neptunom.
Oni podstiču slobodu izbora jer Mesecom upravlja ekscentrični Uran, planeta intuicije i budućnosti, pa će naše reakcije biće intuitivne, ali i promišljene.
Sekstil Meseca i Neptuna odličan je za umetnike kao i za sve one koji se bave kreativnim zanimanjima. Trigon s Uranom donosi iznenadne, neočekivane, originalne ideje, kao i jaku potrebu za promenama na ličnom planu, dok konjunkcija sa Plutonom omogućava da te ideje materijalizujemo, unovčimo. Ovaj aspekt će najviše osetiti januarske Vodolije, majski Blizanci i septembraske Vage, kao i martovski Ovnovi, julski Lavovi i novembarski Strelci.
