Panorama

DOBAR DAN ZA ORIGINALNE IDEJE Astro savet za ponedeljak, 22. decembar: Evo na kojih 6 znakova utiče trigon između Meseca i Urana

Marina Jungić Milošević, astrolog

22. 12. 2025. u 07:00

SJAJAN dan, posebno za vazdušne i vatrene znake, jer Mesec ulazi u inventivnu, avangardnu Vodoliju i obrazuje aspekte s Plutonom, retrogradnim Uranom i Neptunom.

ДОБАР ДАН ЗА ОРИГИНАЛНЕ ИДЕЈЕ Астро савет за понедељак, 22. децембар: Ево на којих 6 знакова утиче тригон између Месеца и Урана

Foto: Profimedia

Oni podstiču slobodu izbora jer Mesecom upravlja ekscentrični Uran, planeta intuicije i budućnosti, pa će naše reakcije biće intuitivne, ali i promišljene.

Sekstil Meseca i Neptuna odličan je za umetnike kao i za sve one koji se bave kreativnim zanimanjima. Trigon s Uranom donosi iznenadne, neočekivane, originalne ideje, kao i jaku potrebu za promenama na ličnom planu, dok konjunkcija sa Plutonom omogućava da te ideje materijalizujemo, unovčimo. Ovaj aspekt će najviše osetiti januarske Vodolije, majski Blizanci i septembraske Vage, kao i martovski Ovnovi, julski Lavovi i novembarski Strelci.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

ONI SVAKOG MOGU DA PROČITAJU KAO OTVORENU KNJIGU: Ova 4 znaka niko ne može da slaže ni sekundu
Panorama

0 0

ONI SVAKOG MOGU DA PROČITAJU KAO OTVORENU KNJIGU: Ova 4 znaka niko ne može da slaže ni sekundu

POSTOJE ljudi pred kojima vam instinktivno zadrhti glas, iako nemate konkretan razlog za to. Ne zato što su strogi ili neprijatni, već zato što vide više nego što govore. Njima ne morate ništa da objašnjavate, oni već znaju. Astrologija kaže da su određeni horoskopski znaci prirodno nadareni da prepoznaju laž, neiskrenost i skrivene namere, čak i kada se savršeno trudite da ih prikrijete.

21. 12. 2025. u 20:10

Politika
Tenis
Fudbal
CEO SVET SE SMEJE HRVATIMA: Evo šta su danas uradili navijači u Hrvatskoj - i time se hvale (FOTO)

CEO SVET SE SMEJE HRVATIMA: Evo šta su danas uradili navijači u Hrvatskoj - i time se hvale (FOTO)