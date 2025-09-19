ZA LJUBITELJE ATLETIKE: Predlozi sa Svetskog prvenstva u Tokiju
IZVDVOJILI smo vam tri tipa koji daju sjajnu ukupnu kvotu.
Atletika
13.50 H.F. Zango osvaja medalju u troskoku (4,50)
*Do 10.000, bez depozita!
15.06 B. Level osvaja zlato u trci na 200m (2,80)
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
15.22 M. Džeferson-Vuden osvaja zlato u trci na 200m (Ž) (1,17)
Ukupna kvota: 14,74
Zango je aktuelni svetski šampion i može biti iznenađenje ovog takmičenja, pogotovo ako ne bude vetra jer je poznato da je dominantan kroz karijeru u dvoranskim uslovima, vredi probati da osvaja medalju, pogotovo jer u Tokiju nema olimpijskog šampiona Dijaza Forčuna.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Level se probio ove sezone, beleži sjajne rezultate, dominirao je u polufinalu i deluje da mi mogao ozbiljno da testira Lajsa u Tokiju, a mi verujemo da ga može i pobediti, kvota je veoma primamljiva i treba je odigrati.
Džefesonova dominira ove godine, najbolja je sprinterka na svetu, prošetala se do zlata na 100m i očekujemo da isto učini na 200m.
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Andrej Popović mladi fizičar iz Kikinde
Preporučujemo
NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za petak
19. 09. 2025. u 07:00
JUČE SMO SE "BRZO" NAPLATILI! Evo novih tipova za goleade u prvom poluvremenu
19. 09. 2025. u 08:30
KOGA BRIGA ZA BASTIJANA ŠVAJNŠTAJGERA? Ana Ivanović: Ne želim da ovo ikada prestane!
"Ana Ivanović i Bastijan Švajnštajger se razdvode". Tako su javljali mnogi mediji, nakon početne informacije u nemačkom Bildu kako slavni sportski par više ne živi zajedno. Potom se činilo da stvari nisu tako crne između njih dvoje, ali... Zapravo, baš jesu. Sada svako od njih živi svoj život - a naša nekadašnja teniska zvezda, pritom, baš uživa.
18. 09. 2025. u 21:55
RUSIJA ODUŠEVLjENA POTEZOM SRBIJE! Rusi raspamećeni, Tirana se trese
Rusija je, otkako je počeo rat u Ukrajini, ili "specijalna vojna operacija" kako to zove Ruska Federacija, u sportskom smislu bila sklonjena sa međunarodne scene, osim nekoliko izuzetaka. Ali najnovije vesti su potpuno drugačije.
18. 09. 2025. u 19:58
MOŽEŠ DA BUDEŠ SRBIN DO SUTRA: Dejan Stanković naučio šta Rusi ne praštaju
Najnovije vesti iz Rusije nisu baš lepe po Dejana Stankovića, bivšeg fudbalskog reprezentativca naše zemlje, sada trenera sa prilično bogatim inostranim iskustvom.
18. 09. 2025. u 18:26
Komentari (0)