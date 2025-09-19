ZA LJUBITELJE ATLETIKE: Predlozi sa Svetskog prvenstva u Tokiju

IZVDVOJILI smo vam tri tipa koji daju sjajnu ukupnu kvotu.

Foto: Profimedia

Atletika 13.50 H.F. Zango osvaja medalju u troskoku (4,50)

15.22 M. Džeferson-Vuden osvaja zlato u trci na 200m (Ž) (1,17) 15.06 B. Level osvaja zlato u trci na 200m (2,80)15.22 M. Džeferson-Vuden osvaja zlato u trci na 200m (Ž) (1,17) Ukupna kvota: 14,74

Zango je aktuelni svetski šampion i može biti iznenađenje ovog takmičenja, pogotovo ako ne bude vetra jer je poznato da je dominantan kroz karijeru u dvoranskim uslovima, vredi probati da osvaja medalju, pogotovo jer u Tokiju nema olimpijskog šampiona Dijaza Forčuna.

Level se probio ove sezone, beleži sjajne rezultate, dominirao je u polufinalu i deluje da mi mogao ozbiljno da testira Lajsa u Tokiju, a mi verujemo da ga može i pobediti, kvota je veoma primamljiva i treba je odigrati.

Džefesonova dominira ove godine, najbolja je sprinterka na svetu, prošetala se do zlata na 100m i očekujemo da isto učini na 200m.

