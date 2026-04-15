Srbija

Kamere će otkriti vandale? Počupane sadnice na keju pored Vlasine, u centru Vlasotinca

Игор Митић
Igor Mitić

15. 04. 2026. u 12:54

Nepoznate osobe počupale su, tokom prošle noći, sadnice na keju pored Vlasine, u centru Vlasotinca. Biljke su izvađene iz žardinjera i ostavljene na šetalištu.

Камере ће открити вандале? Почупане саднице на кеју поред Власине, у центру Власотинца

foto: OU Vlasotince

U lokalnoj samoupravi kažu da je ovim povodom policija bila na terenu, a biće prikupljeni i snimci video nadzora sa obližnjih objekata, kako bi se otkrili počinioci ovog dela.

Na ulicama, trgovima i u parkovima u Vlasotincu su, prošle godine, postavljene nove klupe, kante za smeće i žardinjere, kada su zasađene i sadnice koje su delom donirale i privatne kompanije.

