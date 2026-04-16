Kakav žreb! Srbija - Hrvatska u poslednjoj borbi za plasman na Mundijal!
Najnovije vesti iz fudbala tiču se i Srbije i Hrvatske.
Žreb za Evropsko omladinsko prvenstvo u fudbalu (U19) održan je danas na Univerzitetu Reksam u Velsu.
Pored Srbije, plasman na šampionat Evrope obezbedile su selekcije Hrvatske, Danske, Nemačke, Italije, Španije, Ukrajine, kao i domaćin turnira Vels.
Selekcije su na žrebu podeljene u dve grupe od po četiri reprezentacije - grupe A i B, a u Reksamu je "pala" odluka da srpski omladinci u grupi igraju protiv Hrvatske!
U istoj, grupi B su još i Italija i Ukrajina.
Evo i kompletnog ishoda žreba:
Grupa A: Vels, Danska, Nemačka, Španija
Grupa B: Hrvatska, Srbija, Italija, Ukrajina
Evropsko prvenstvo u Velsu biće ujedno i UEFA kvalifikacioni turnir za FIFA U-20 Svetsko prvenstvo, koje će 2027. godine biti održano u Azerbejdžanu i Uzbekistanu.
Plasman na šampionat planete obezbediće četiri od osam selekcija, odnosno polufinalisti turnira u Velsu.
U ime FSS, odnosno delegacije omladinske reprezentacije, žrebu su prisustvovali selektor Gordan Petrić i tim menadžer Pavle Simić.
Komentari (0)