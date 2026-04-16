Kakav žreb! Srbija - Hrvatska u poslednjoj borbi za plasman na Mundijal!

16. 04. 2026. u 13:20

Najnovije vesti iz fudbala tiču se i Srbije i Hrvatske.

Какав жреб! Србија - Хрватска у последњој борби за пласман на Мундијал!

Žreb za Evropsko omladinsko prvenstvo u fudbalu (U19) održan je danas na Univerzitetu Reksam u Velsu.

Pored Srbije, plasman na šampionat Evrope obezbedile su selekcije Hrvatske, Danske, Nemačke, Italije, Španije, Ukrajine, kao i domaćin turnira Vels.

Selekcije su na žrebu podeljene u dve grupe od po četiri reprezentacije - grupe A i B, a u Reksamu je "pala" odluka da srpski omladinci u grupi igraju protiv Hrvatske!

U istoj, grupi B su još i Italija i Ukrajina.

Evo i kompletnog ishoda žreba:

Grupa A: Vels, Danska, Nemačka, Španija
Grupa B: Hrvatska, Srbija, Italija, Ukrajina

Žreb za omladinsko Evropsko prvenstvo u fudbalu 2026 / screenshot / uefa

Evropsko prvenstvo u Velsu biće ujedno i UEFA kvalifikacioni turnir za FIFA U-20 Svetsko prvenstvo, koje će 2027. godine biti održano u Azerbejdžanu i Uzbekistanu.


Plasman na šampionat planete obezbediće četiri od osam selekcija, odnosno polufinalisti turnira u Velsu.


U ime FSS, odnosno delegacije omladinske reprezentacije, žrebu su prisustvovali selektor Gordan Petrić i tim menadžer Pavle Simić.


Evropsko prvenstvo  u Velsu biće održano od 28. juna do 11. jula u četiri grada: Bangor (Bangor gradski stadion), Kerarfon (Oval), Denbi (Central park) i Reksam (Rejskros graund).

KADA se povede razgovor o srpskom jeziku često se govori o turcizmima, odnosno rečima koje su iz turskog ušle u naš jezik i tu se "odomaćile" tokom viševekovne otomanske prisutnosti u Srbiji. Međutim, malo se zna da su i naša kultura i jezik imali značajan uticaj na turski. Jedan od pokazatelja istorijskog značaja srpskog jezika jeste, između ostalih, i njegov status u Osmanskom carstvu.

