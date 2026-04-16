Trese se Marakana! Crvena zvezda spremila prvo pojačanje za novu sezonu i to kakvo

CRVENA zvezda je praktično već šampion Srbije. Teoretski ne, pošto beogradski crveno-beli imaju 13 bodova više od Vojvodine na čelu Superlige Srbije.

Ostalo je sedam kola do kraja i izvesno je da na Marakani već mogu da počnu planovi za letnji prelazni rok. Podsećanja radi, Zvezdu očekuju i izazovi u Kupu Srbije, gde su u polufinalu, ali to neće sprečiti čelnike sa Marakane da započnu pregovore sa potencijalnim pojačanjima.

Iz Ljutice Bogdana se može čuti da su nekoliko srpskih reprezentativaca na listi želja crveno-belih. Pominjali su se Nemanja Gudelj, Filip Kostić i Aleksa Terzić, ali su glasine u poslednje vreme utihnule.

Bilo je navoda i da su crveno-beli zainteresovani za krilnog igrača moskovskog Spartaka Markinjosa. Bio je Brazilac u Zvezdinom fokusu tokom januarskog prelaznog roka, ali tada do dogovora nije došlo. Navodno su Moskovljani za ofanzivca tražili osam miliona evra, što je bilo previše za crveno-bele, međutim čini se da se situacija okrenula.

Kako se sve češće može čuti, Zvezda je obnovila pregovore sa Markinjosom i potencijalno je spremna da obori transfer rekord kako bi potpisala vihorno krilo.

Trenutno najskuplje pojačanje u istoriji crveno-belih je Hvang In Bom (pet i po miliona), a Zvezda će morati da se isprsi ukoliko želi Markinjosa.

Brazilac je u dresu Spartaka ove sezone na 28 utakmica zabeležio sedam golova i četiri asistencije, jedan je od najvažnijih igrača ekipe, ali pozitivna stvar za Zvezdu je činjenica da je već sarađivao sa Dejanom Stankovićem.

Stanković je trenirao Markinjosa u Ferencvarošu, a zatim je na insistiranje srpskog stručnjaka krilni fudbaler stigao u Moskvu. Želi Stanković i treći put da sarađuje sa Markinjosom, a crveno-beli nemaju ništa protiv da Brazilcu daju platu sličnu onoj koju ima Marko Arnautović. Neće Zvezda žaliti para za brazilskim fudbalerom, koji bi mogao da bude veliko pojačanje naredne sezone.

Bonus video: Sada je sve jasno - evo šta ruski navijači stvarno misle o Kosovu