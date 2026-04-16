Politika

Češka priznala da je pod pritiskom priznala lažnu državu Kosovo

Novosti online

16. 04. 2026. u 14:04

MINISTAR inostranih poslova Češke Petr Macinka priznao je da je Vlada Češke podlegla određenim pritiscima kada je 2008. godine priznala nezavisnost tzv. Kosova.

Чешка признала да је под притиском признала лажну државу Косово

Foto: Novosti

Ministar inostranih poslova Češke Petr Macinka izjavio je da pitanje AP Kosova i Metohije treba rešiti kompromisom uz ocenu da je to, pre svega, srpsko i regionalno pitanje, a ne međunarodno, kao i da je Češka trebalo da postupa opreznije i obzirnije kada je donela odluku o priznavanju tzv. Kosova.

Macinka je rekao da je Vlada Češke podlegla određenim pritiscima kada je 2008. godine priznala nezavisnost tzv. Kosova ocenivši da je takva odluka verovatno bila posledica veza tadašnjeg ministra spoljnih poslova Karela Švarcenberga sa bivšom državnom sekretarkom SAD Medlin Olbrajt, koja je poreklom iz Češke, i njenim interesima u vezi sa Kosovom.

Dodao je da je u vreme kada je Češka priznala tzv. Kosovo bio član kabineta predsednika Vaclava Klausa čiji je stav, kako je rekao, bio nešto drugačiji.

- Mi smo mislili da je Češka tada mogla da postupa malo opreznije, obzirnije. Što se današnje politike tiče, ne želimo da dodajemo neku novu dinamiku, da pravimo poteze koji bi bili teatralni ili iznenadni. To jednostavno nije priroda naše vlade, da pravimo takav gest. Mislimo da je pitanje Kosova srpsko pitanje, pitanje regiona, a ne međunarodno pitanje - rekao je Macinka novinarima nakon sastanka sa ministrom spoljnih poslova Markom Đurićem koji boravi u zvaničnoj poseti Češkoj.

Prema njegovim rečima, situacija sa Kosovom i Metohijom trebalo bi da bude rešena kompromisom.

- Ukoliko bih mogao da preporučim srpskoj strani, iako mislim da nisam pitan i da ne bi trebalo da budem pitan, jer je u takvoj situaciji bolje da se ne slušaju saveti sa strane, mislim da je najbolji sporazum onaj koji vi sami napravite - rekao je Macinka.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Posvetila sam se detetu, a on je našao drugu: Snežanu muž varao dok se borila sa teškim oboljenjem - Bilo me je sramota

Posvetila sam se detetu, a on je našao drugu: Snežanu muž varao dok se borila sa teškim oboljenjem - "Bilo me je sramota"