Zelenski izdao hitan nalog posle ruskog napada: Zovite sve koji su obećali Patriote
PREDSEDNIK Ukrajine Vladimir Zelenski izjavio je da je naložio komandantu Vazduhoplovnih snaga Oružanih snaga Ukrajine da stupi u kontakt sa partnerima koji su ranije obećali isporuke raketa za sisteme PVO "Patriot", nakon masovnog ruskog napada dronovima i raketama.
- I važno je da se svako obećanje o pomoći Ukrajini ispuni na vreme. Postoje mnoge političke obaveze partnera koje su već izrečene, ali još nisu sprovedene. Uključujući i u Ramštajn formatu i na bilateralnoj osnovi. Naložio sam komandantu Ratnog vazduhoplovstva da kontaktira one partnere koji su ranije dali obećanja u vezi sa raketama za Patriote i druge sisteme. Čekam izveštaj o rezultatima - naveo je Zelenski u objavi na Telegramu.
On je dodao da je Rusija tokom prethodnog dana i noći izvela napad sa oko 700 bespilotnih letelica, kao i 19 balističkih i više krstarećih raketa, pri čemu je, kako je istakao, većina balističkih projektila bila usmerena na Kijev.
Prema njegovim rečima, ukrajinska protivvazdušna odbrana oborila je 636 dronova i deo raketa, ali su zabeleženi i pogoci, kao i oštećenja stambenih objekata. Zelenski je naveo da ima poginulih u Odesi, Kijevu i Dnjepru, među kojima je i 12-godišnji dečak, dok je oko 100 osoba povređeno.
- Ova noć dokazuje da Rusija ne zaslužuje nikakvo omekšavanje globalne politike i ukidanje sankcija - istakao je Zelenski.
On je pozvao na dalje jačanje pritiska i podrške Ukrajini, posebno u oblasti protivvazdušne odbrane.
- Rusija se kladi se na rat, i upravo to treba da bude odgovor – moramo svim snagama štititi život i takođe moramo svim snagama insistirati na miru - poručio je ukrajinski lider.
Zelenski je zahvalio Nemačkoj, Norveškoj i Italiji na podršci i novim dogovorima o jačanju ukrajinske protivvazdušne odbrane, navodeći da se sa Holandijom radi na dodatnim isporukama.
(Tanjug)
Kina izdala upozorenje građanima: Ako idete u SAD na ovo obratite pažnju
16. 04. 2026. u 10:37
Kijev udarna pesnica Evrope: Ruski šef diplomatije "dešifrovao" želje Vašingtona i Brisela
16. 04. 2026. u 07:00
Udar na srpske svetinje: Kako je mržnja prema državi i SPC pretvorila Novi Sad u poporište napada
Suština srpskog autošovinizma najbolje se vidi u hrvatskom ogledalu. Tom antinarodnom i antinacionalnom (samo)razumevanju, pratećoj ideologiji i njenoj paranaučnoj potki, skloni su elitni „učeni“ Srbi koje vidim kao protiv doma spremne.
15. 04. 2026. u 14:36
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
Tragač iz "potere" se srušio na pod usred emisije: Nastao muk u studiju, vidite reakciju Memedovića (VIDEO)
VODITELj je postavio takmičaru pitanje nakon kojeg je u studiju usledila neočekivano zabavna i zanimljiva situacija.
14. 04. 2026. u 08:09
