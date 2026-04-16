Zelenski izdao hitan nalog posle ruskog napada: Zovite sve koji su obećali Patriote

PREDSEDNIK Ukrajine Vladimir Zelenski izjavio je da je naložio komandantu Vazduhoplovnih snaga Oružanih snaga Ukrajine da stupi u kontakt sa partnerima koji su ranije obećali isporuke raketa za sisteme PVO "Patriot", nakon masovnog ruskog napada dronovima i raketama.

Foto: American Photo Archive / Alamy / Profimedia

- I važno je da se svako obećanje o pomoći Ukrajini ispuni na vreme. Postoje mnoge političke obaveze partnera koje su već izrečene, ali još nisu sprovedene. Uključujući i u Ramštajn formatu i na bilateralnoj osnovi. Naložio sam komandantu Ratnog vazduhoplovstva da kontaktira one partnere koji su ranije dali obećanja u vezi sa raketama za Patriote i druge sisteme. Čekam izveštaj o rezultatima - naveo je Zelenski u objavi na Telegramu.

On je dodao da je Rusija tokom prethodnog dana i noći izvela napad sa oko 700 bespilotnih letelica, kao i 19 balističkih i više krstarećih raketa, pri čemu je, kako je istakao, većina balističkih projektila bila usmerena na Kijev.

Prema njegovim rečima, ukrajinska protivvazdušna odbrana oborila je 636 dronova i deo raketa, ali su zabeleženi i pogoci, kao i oštećenja stambenih objekata. Zelenski je naveo da ima poginulih u Odesi, Kijevu i Dnjepru, među kojima je i 12-godišnji dečak, dok je oko 100 osoba povređeno.

- Ova noć dokazuje da Rusija ne zaslužuje nikakvo omekšavanje globalne politike i ukidanje sankcija - istakao je Zelenski.

On je pozvao na dalje jačanje pritiska i podrške Ukrajini, posebno u oblasti protivvazdušne odbrane.

- Rusija se kladi se na rat, i upravo to treba da bude odgovor – moramo svim snagama štititi život i takođe moramo svim snagama insistirati na miru - poručio je ukrajinski lider.

Zelenski je zahvalio Nemačkoj, Norveškoj i Italiji na podršci i novim dogovorima o jačanju ukrajinske protivvazdušne odbrane, navodeći da se sa Holandijom radi na dodatnim isporukama.

(Tanjug)