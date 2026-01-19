Srbija

DESETOGODIŠNJI ŠAHISTA LEONID IVANOVIĆ PREDLOŽEN ZA FEBRUARSKU NAGRADU NOVOG SADA: Dečak već ostvario izuzetne rezultate

Zdravko Grumić

19. 01. 2026. u 17:09

ZA dobitnika Februarske nagrade Grada Novog Sada za proteklu 2025. godinu predložen je mladi šahista Leonid Ivanović (10), član Novosadskog šahovskog kluba, saopšteno je na današnjoj sednici gradske Komisije za obeležavanje praznika i dodelu priznanja.

ДЕСЕТОГОДИШЊИ ШАХИСТА ЛЕОНИД ИВАНОВИЋ ПРЕДЛОЖЕН ЗА ФЕБРУАРСКУ НАГРАДУ НОВОГ САДА: Дечак већ остварио изузетне резултате

Z. grumić

Iako ima samo deset godina on je već ostvario izuzetne i zapažene rezultate, između ostalog je višestruki prvak Vojvodine i Republike Srbije u svojim uzrasnim kategorijama. Na Evropskom kadetskom prvenstvu u kategoriji do deset godina, održanom lane u Budvi, Leonid je podelio plasman od prvog do trećeg mesta a prema dodatnim kriterijumima zauzeo je treće mesto. Na FIDE Svetskom prvenstvu u kategoriji do deset godina, održanom 2025. godine u Kazahstanu, podelio je plasman od trećeg do petog mesta, a prema dodatnim kriterijumima, rangiran je kao četvrtoplasirani. Na FIDE Svetskom školskom prvenstvu u kategoriji do 11 godine, održanom 2025. godine u Vrnjačkoj banji, podelio je prvo mesto, ali je prema dodatnim kriterijumima zauzeo drugo mesto. Pored izuzetnih rezultata u omladinskoj konkurenciji, Leonid je ušao u istoriju šaha kao najmlađi igrač koji je ostvario pobedu protiv velemajstora u klasičnoj šahovskoj partiji, savladavši bugarskog velemajstora Milka Popčeva na turniru „Beograd open“.

Inicijativu da najviše gradsko priznanje dobije Leonid Ivanović podneo je Šahovski savez Novog Sada, koji je u tekstu naveo da je to učinjeno na osnovu ostvarenih vrhunskih rezultata, dugogodišnjeg rada u oblasti sporta i dostignuća koja afirmišu ime i tradiciju, slavu i renome Grada Novog Sada.

Predlog da Leonid Ivanović dobije Februarsku nagradu biće upućen Skupštini Grada Novog Sada, a konačnu reč daće odbornici na svečanoj sednici gradskog parlamenta.

