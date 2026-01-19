U SREMSKOJ KAMENICI STOTINU UČESNIKA PLIVANJA ZA ČASNI KRST: U hladnoj dunavskoj vodi plivale i četiri dame
POSLE Svete liturgije u Hramu rođenja presvete Bogorodice u Sremskoj Kamenici, u plivanju za Časni krst u hladnoj vodi Dunava učestvovalo je 100 plivača među kojima su bile i četiri dame a prvi do cilja je stigao mladi Filip Vlaščić iz Novog Sada, kome je to bio drugi nastup na toj tradicionalnoj bogojavljenskoj manifestaciji.
- Bio je jako lep osećaj kad sam video da sam prvi došao do Časnog krsta. Ovo bi svi trebalo da probaju. Hvala publici koja nas je bodrila i hvala svim učesnicima – izjavio je Filip novinarima, praćen aplauzom i bodrenjem od mnogobrojnih posetilaca.
Pre starta, plivači su izgovorili zakletvu čiji je tekst čitala predsednica Skupštine grada Novog Sada Dina Vučinić, koja je na kraju zahvala svim učesnicima, pripadnicima Žandarmerije, Rečne flotile Vojske Srbije i Gradu Novom Sadu na uspešno organizovanoj manifestaciji povodom velikog hrišćanskog praznika Bogojavljenja.
- Dobro je da se sabiramo ovde, nadam se da će tako biti i ubuduće, da ćemo čuvati veru i pravoslavlje – poručila je Dina Vučinić.
Z. Grumić
- Foto: Plivanje u Sremskoj Kamenici sl. 1-5 (Foto: Z. Grumić)
