NAJISTAKNUTIJI POJEDINCI I KOLEKTIVI U KIKINDI NAGRAĐENI POVODOM DANA GRADA Dr Antal na čelu laureata

SPECIJALISTA otorinolaringologije u penziji dr Zoltan Antal dobitnik je najvišeg priznanja Kikinde - "Nagrade grada" - za sveobuhvatan i dugogodišnji doprinos njenom razvoju, uz visok stepen stručnosti i predanosti lekarskoj profesiji.

Foto: R. Šegrt

- Čast mi je da sam u odabranom društvu laureata, većinom mladih ljudi. Radimo dokle se može. Već četiri godine sam u penziji, ali nažalost, novi kadrovi još nisu stasali, pa još popunjavam tu prazninu i, koliko mogu, doprinosim unapređenju javnog zdravlja - kaže dr Antal kojem je, osim diplome, pripao o novčani iznos od 50.000 dinara.

Od ostalih zdravstvenih radnika u Kikindi, priznanje "Dr Ranko Petrović" dobila je Ljubica Stanarević, za posvećen rad sa najmlađim sugrađanima.

Nezaborav DVA priznanja dodeljena su posthumno - kardiologu dr Branislavi Manevskoj (na slici) koja je preminula u aprilu prošle godine, i plivačkom treneru Slobodanu Bodi Bokaniću, koji je sa životne i sportske scene otišao u junu prošle godine.

Priznanja u kulturi "Jovan Ćirilov" dobili su penzionisani glumac Branislav Čubrilo Rus, za 40 godina rada, i Narodna biblioteka "Jovan Popović", za 180 godina postojanja. U oblasti obrazovanja nagrade "Dr Pavle Kenđelac" dobile su Ingrida Vojvodić Crnomarković iz Baletske škole i prosvetna radnica Dara Beloš. Priznanje "Nika Mirkov", u oblasti sporta, zalužili su džudista Partizana Nemanja Milić i plivač "Velike Kikinde" Aleksa Kockar.

Za iskazanu humanost, priznanje "Melanija Nikolić Gaičić" pripalo je Stojanu Bogosavljevu, a ona nazvana "Mihajlo Bon" dodeljena su "Zelenom dragstoru" i jednoj ovdašnjoj konditorskoj kompaniji.

Dobitnicima gradskih priznanja uručen je i novčani iznos od po 30.000 dinara, a posebne nagrade dobili su protojerej Nikola Mišković, garderoberka u Narodnom pozorištu, Senka Udicki, Dobrovoljno vatrogasno društvo iz Sajana i kikindsko konjičko udruženje "Banat".

Dodeljeno je još 16 pohvala pojedincima i udruženjima iz različitih oblasti.

Foto: R. Šegrt Doktor Zoltan Antal s koleginicama

Foto: Privatna arhiva Dr Branislava Manevski