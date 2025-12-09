Srbija

DEO NOVOG SADA U SREDU BEZ VODE : Radovi na vodovodnoj mreži u Podbari

Slobodan Bajić

09. 12. 2025. u 09:59

ZBOG planiranih radova na vodovodnoj mreži u Novom Sadu, u sredu 10. decembra, od sedam do 16 časova neće biti vode na delu Podbare. U tom periodu bez vode će biti stanari ulice Almaške, Pećke, Miloša Obilića, Petra Kočića i Sterijine.

S.B.

JKP "Vodovod i kanalizacija" če tom prilikom postaviti citernu sa pijaćom vodom ispred Almaške crkve.

Kako u tom  javnom preduzeću ističu, postoji mogućnost da će u toku radova, ukoliko za tim bude potrebe, blokada vodovodne mreže biti produžena i proširena.

Prijava kvara i ostale informacije o nestanku vode (besplatan poziv) 0800 333 021.

