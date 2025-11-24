VAŽNO PODIZANJE SVESTI: I u Kraljevu se obeležava Evropska nedelja smanjenja otpada
Izložbom predmeta od recikliranih materijala na Trgu srpskih ratnika koju su upriličili učenici ovdašnje OŠ „Dimitrije Tucović“ i akcijom „Zameni kesu“ i u Kraljevu se po prvi put obeležava Evropska nedelja smanjenja otpada.
Ova manifestacija predstavlja međunarodnu inicijativu sa ciljem promovisanja smanjenja otpada, kao i podizanja javne svesti o otpadu kao resursu, a ovogodišnje aktivnosti u gradu na Ibru sprovode se u saradnji Odseka za zaštitu životne sredine kraljevačke Gradske uprave i JKP „Čistoća“.
- Organizovaćemo niz akcija i edukacija tokom ove nedelje sve u cilju smanjenja, reciklaže i ponovne upotrebe otpada – kaže Vladimir Mimović, zamenik gradonačelnika Kraljeva, naglašavajući značajan doprinos i pozitivan uticaj najmlađih sugrađana u ovoj globalnoj akciji i borbi za zaštitu životne sredine.
Preporučujemo
OLUJNI VETAR I SNEŽNE PADAVINE: Prvo dvadeset stepeni pa minus! Šok za organizam
24. 11. 2025. u 16:14
MEDALjE IZ EVROPE: Šabac oduševili mladi sportisti
24. 11. 2025. u 15:00
EVROPLjANE RAZBESNELA JEDNA TAČKA TRAMPOVOG PLANA: "To je skandalozno"
AMERIČKI predsednik Donald Tramp ubacio je „klin u točak“ jednih od najosetljivijih pregovora koji se trenutno vode u Evropi, potencijalno ugrožavajući napore da se Ukrajini obezbedi finansiranje za nastavak odbrane od Rusije, piše Politiko.
22. 11. 2025. u 07:54
NAJVEĆA SILA EVROPE REAGOVALA NA TRAMPOV PLAN: "U principu podržavamo"
NEMAČKA vlada saopštila je da "u principu" podržava plan Sjedinjenih Američkih Država za okončanje rata u Ukrajini, ali da ostaje posvećena zaštiti ukrajinskog suvereniteta i obezbeđivanju bezbednosnih garancija za zemlju.
21. 11. 2025. u 12:37
Na godišnjicu dedine smrti, Kenedijeva unuka (35) saopštila da UMIRE - a tek što se PORODILA! Prokletstvo Kenedijevih se nastavlja...
ĆERKA Kerolajn Kenedi, a unuka Džona i Džeki Kenedi je objavila strašne vesti na godišnjicu smrti svog dede. Nakon drugog porođaja suočila se sa teškom dijagnozom.
23. 11. 2025. u 14:30 >> 17:31
Komentari (0)