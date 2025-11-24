VAŽNO PODIZANJE SVESTI: I u Kraljevu se obeležava Evropska nedelja smanjenja otpada

Izložbom predmeta od recikliranih materijala na Trgu srpskih ratnika koju su upriličili učenici ovdašnje OŠ „Dimitrije Tucović“ i akcijom „Zameni kesu“ i u Kraljevu se po prvi put obeležava Evropska nedelja smanjenja otpada.

G.Šljivić

Ova manifestacija predstavlja međunarodnu inicijativu sa ciljem promovisanja smanjenja otpada, kao i podizanja javne svesti o otpadu kao resursu, a ovogodišnje aktivnosti u gradu na Ibru sprovode se u saradnji Odseka za zaštitu životne sredine kraljevačke Gradske uprave i JKP „Čistoća“.

- Organizovaćemo niz akcija i edukacija tokom ove nedelje sve u cilju smanjenja, reciklaže i ponovne upotrebe otpada – kaže Vladimir Mimović, zamenik gradonačelnika Kraljeva, naglašavajući značajan doprinos i pozitivan uticaj najmlađih sugrađana u ovoj globalnoj akciji i borbi za zaštitu životne sredine.