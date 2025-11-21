Srbija

PARAĆINKA NA FESTIVALU U TAJLANDU: Gimnazijalka Elena Petrović u okviru "Eko-škole Srbije" predstaviće svetu eko-projekat

ZAHVALjUJUĆI odličnom rezultatu na nacionalnom takmičenju programa "Eko-škole Srbije" u organizaciji UNDP, održanom u maju, učenica 3/2 razreda paraćinske Gimnazije, Elena Petrović, učestvovaće na Međunarodnom školskom festivalu koji će se od 1. do 4. decembra održati u Tajlandu, u nacionalnom parku Khao Yai.

Foto: Z. Rašić

Ona će na toj egzotičnoj destinaciji, stotinak kilometara od Bangkoka, najboljim predstavnicima eko-škola sa raznih meridijana predstaviti svoj eko-projekat "Mozarijum" koji je ušao u "top 3" na državnom takmičenju. Svoju prezentaciju Elena je već prevela na engleski, pa se sa velikim nestrpljenjem priprema za festival o kom nije ni sanjala da će moći na njemu da učestvuje.

Nacionalno takmičenje je realizovano digitalno. Trebalo je napraviti projekat posvećen klimatskim promenama i zaštiti životne sredine na jednu od tri teme. Elena je izabrala "ugljenični otisak" jer je htela da istraži kako smanjiti koncentraciju ugljen-dioksida u vazduhu. Kod kuće, u svojoj sobi, sprovela je eksperiment sa mahovinom koji je trajao 12 dana. Napravila je mozarijum, odnosno zasadila mahovinu u staklenoj posudi sa šljunkom i malo zemlje, pa je pratila koncentracije ugljen-dioksida i PM čestica u sobi aparatom za merenje zagađenja vazduha, pozajmljen iz kabineta za biologiju. Elena objašnjava da je gasa i PM čestica u prostoru bilo mnogo manje u drugoj fazi ispitivanja - kada je mozarijum bio otvoren - nego u prvoj fazi kada je posuda bila zatvorena.

- Zaključila sam da su mahovine veoma korisne, mogu da se koriste u borbi protiv klimatskih promena i zagađenja. Neke kompanije u Evropi to već i čine koristeći mahovinu koja filtrira i do 82 odsto čestica prašine u njihovim proizvodima. Pomoću mozarijuma možemo efikasno da smanjimo koncentraciju ugljen-dioksida u zatvorenom prostoru, a praktično svako može da napravi svoj mozarijum, mali eko-sistem kod kuće. Potrebno je samo da zasadi mahovinu, što nije teško jer se ona lako pronalazi u prirodi - objašnjava sagovornica "Novosti" svoj eksperiment.

Dodaje da je mahovina zanimljiva jer može da preživi i u ekstremno lošim uslovima. Otporna je na veći broj bolesti i patogena, pa je jednostavno gajiti je kod kuće.

Stotinu učesnika iz 11 zemalja

ZA Tajland troje nagrađenih učenika iz Srbije sa svojim mentorima kreću 29. novembra, a avionski let će trajati 12 sati, kaže Elenina mentorka, prof Suzana Budisalić. Na festivalu biće stotinak učesnika iz 11 zemalja, a cilj je prepoznavanje učeničkih ekoloških ideja, povezivanje i saradnja, bez klasičnog takmičenja. Biće vremena i za obilazak najstarijeg i najvećeg nacionalnog parka pod zaštitom Uneska od 2005.

Za svoj projekat uradila je prezentaciju, a kako je njena profesorka biologije i mentorka Suzana Budisalić podržala kompletno istraživanje, projekat je poslat na takmičenje. Mesac dana kasnije, od "Eko-škola Srbije" stiglo je obaveštenje da je Elenin rad među tri najbolja i da je nagrada - put na festival u Tajland.

Ova ambiciozna devojka zavolela je biologiju od petog razreda, ali voli još fiziku i matematiku. Dan joj je prekratak za sve stvari koje bi volela da uradi. Zato svakog jutra ustaje u četiri i - uči, što je za današnju generaciju prosto neverovatno. Objašnjava da je jutarnji tip pa je u cik zore, najornija za učenje. Tokom poslednjeg zimskog raspusta izračunala je da je nad knjigom provela 110 sati. Ovih dana, intenzivno uči matematiku i fiziku jer predstoje školska takmičenja.

- Matematika je krajem januara, fizika početkom februara, a u martu je biologija - nabraja ambiciozna gimnazijalka.

Elena je, takođe, treća godina muzičke škole na odseku solo pevanje, svira gitaru, obožava da crta, takmiči se u plivanju...

