SRPSKO NARODNO POZORIŠTE U SUSRET PRAZNICIMA: Baletska bajka „Krcko Oraščić“ uskoro ponovo pred novosadskom publikom

BALET Srpskog narodnog pozorišta (SNP) u Novom Sadu počinje izvođenje čuvene zimske baletske bajke Petra Iljiča Čajkovskog „Krcko Oraščić“, u režiji i koreografiji Eldara Alijeva i pod dirigentskom palicom Džejmsa Tagla (SAD), Vesne Šouc i Mikice Jevtića.

Srpsko narodno pozorište

Kako je saopšteno iz SNP-a, planirano je dea prvo izvođenje bude već 28. novembra na sceni „Jovan Đorđević“ a predstava će se, zbog izuzetnog interesovanja publike, izvoditi u različitim terminima sve do sredine januara.

U glavnim ulogama smenjivaće se prvaci i solisti Baleta SNP-a dok će u predstavi koja je na programu 1. decembra, uz podršku Ambasade Španije, nastupiti prvaci Nacionalnog baleta iz Madrida Laura Peres Jero i Huan Hose Karaso Arans.

Eldar Alijev, reditelj i koreograf koji je svoju umetničku karijeru razvijao paralelno u Americi i Rusiji, trenutno je direktor Baleta Marijinskog teatra u Vladivostoku. Alijev se vraća u Srpsko narodno pozorište nakon petnaest godina, kako bi obnovio predstavu koju je kreirao u Novom Sadu. On će voditi proces proba koje imaju za cilj da se novi i mladi igrači Baleta Srpskog narodnog pozorišta upoznaju sa koreografskim materijalom i uključe u izvođenje „Krcka Orašćića“.

Uz njegovu svesrdnu podršku, i pod budnim okom repetitora, biće ovo tehnički mnogo složenija i zanimljivija verzija, koja u prvi plan stavlja virtuoznu igru i mladost.„Krcko Oraščić“ donosi maštovito viđenje klasičnog baleta – prelepu priču za decu i odrasle koja slavi lepotu i dobrotu, uz prazničnu vedrinu i čaroliju. Zato već decenijama predstavlja nezaobilazni deo prazničnog repertoara velikih baletskih kuća.

- Prošle godine, ova predstava je zabeležila više od 11.000 gledalaca. To je veliki uspeh za baletsku umetnost u Srbiji i ujedno najbolja promocija naše umetnosti među decom i mladima, jer „Krcko Oraščić“ jeste i treba da bude porodična tradicija. Nadamo se da ćemo ove godine moći da se pohvalimo još boljim rezultatima i da će zadovoljstvo i osmesi u sali biti inspiracija našim igračima – poručila je Aja Jung, direktorka Baleta Srpskog narodnog pozorišta.



