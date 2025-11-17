Srbija

SRPSKO NARODNO POZORIŠTE U SUSRET PRAZNICIMA: Baletska bajka „Krcko Oraščić“ uskoro ponovo pred novosadskom publikom

Zdravko Grumić

17. 11. 2025. u 13:21

BALET Srpskog narodnog pozorišta (SNP) u Novom Sadu počinje izvođenje čuvene zimske baletske bajke Petra Iljiča Čajkovskog „Krcko Oraščić“, u režiji i koreografiji Eldara Alijeva i pod dirigentskom palicom Džejmsa Tagla (SAD), Vesne Šouc i Mikice Jevtića.

СРПСКО НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ У СУСРЕТ ПРАЗНИЦИМА: Балетска бајка „Крцко Орашчић“ ускоро поново пред новосадском публиком

Srpsko narodno pozorište

Kako je saopšteno iz SNP-a, planirano je dea prvo izvođenje bude već 28. novembra na sceni „Jovan Đorđević“ a predstava će se, zbog izuzetnog interesovanja publike, izvoditi u različitim terminima sve do sredine januara.

U glavnim ulogama smenjivaće se prvaci i solisti Baleta SNP-a dok će u predstavi koja je na programu 1. decembra, uz podršku Ambasade Španije, nastupiti prvaci Nacionalnog baleta iz Madrida Laura Peres Jero i Huan Hose Karaso Arans.

Eldar Alijev, reditelj i koreograf koji je svoju umetničku karijeru razvijao paralelno u Americi i Rusiji, trenutno je direktor Baleta Marijinskog teatra u Vladivostoku. Alijev se vraća u Srpsko narodno pozorište nakon petnaest godina, kako bi obnovio predstavu koju je kreirao u Novom Sadu. On će voditi proces proba koje imaju za cilj da se novi i mladi igrači Baleta Srpskog narodnog pozorišta upoznaju sa koreografskim materijalom i uključe u izvođenje „Krcka Orašćića“.

Uz njegovu svesrdnu podršku, i pod budnim okom repetitora, biće ovo tehnički mnogo složenija i zanimljivija verzija, koja u prvi plan stavlja virtuoznu igru i mladost.„Krcko Oraščić“ donosi maštovito viđenje klasičnog baleta – prelepu priču za decu i odrasle koja slavi lepotu i dobrotu, uz prazničnu vedrinu i čaroliju. Zato već decenijama predstavlja nezaobilazni deo prazničnog repertoara velikih baletskih kuća.

- Prošle godine, ova predstava je zabeležila više od 11.000 gledalaca. To je veliki uspeh za baletsku umetnost u Srbiji i ujedno najbolja promocija naše umetnosti među decom i mladima, jer „Krcko Oraščić“ jeste i treba da bude porodična tradicija. Nadamo se da ćemo ove godine moći da se pohvalimo još boljim rezultatima i da će zadovoljstvo i osmesi u sali biti inspiracija našim igračima – poručila je Aja Jung, direktorka Baleta Srpskog narodnog pozorišta.


 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
LUKA MODRIĆ NE MOŽE DA VERUJE ŠTA SE DESILO U CRNOJ GORI: Navijači zapanjili reprezentativca Hrvatske

LUKA MODRIĆ NE MOŽE DA VERUJE ŠTA SE DESILO U CRNOJ GORI: Navijači zapanjili reprezentativca Hrvatske