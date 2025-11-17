SRPSKO NARODNO POZORIŠTE U SUSRET PRAZNICIMA: Baletska bajka „Krcko Oraščić“ uskoro ponovo pred novosadskom publikom
BALET Srpskog narodnog pozorišta (SNP) u Novom Sadu počinje izvođenje čuvene zimske baletske bajke Petra Iljiča Čajkovskog „Krcko Oraščić“, u režiji i koreografiji Eldara Alijeva i pod dirigentskom palicom Džejmsa Tagla (SAD), Vesne Šouc i Mikice Jevtića.
Kako je saopšteno iz SNP-a, planirano je dea prvo izvođenje bude već 28. novembra na sceni „Jovan Đorđević“ a predstava će se, zbog izuzetnog interesovanja publike, izvoditi u različitim terminima sve do sredine januara.
U glavnim ulogama smenjivaće se prvaci i solisti Baleta SNP-a dok će u predstavi koja je na programu 1. decembra, uz podršku Ambasade Španije, nastupiti prvaci Nacionalnog baleta iz Madrida Laura Peres Jero i Huan Hose Karaso Arans.
Eldar Alijev, reditelj i koreograf koji je svoju umetničku karijeru razvijao paralelno u Americi i Rusiji, trenutno je direktor Baleta Marijinskog teatra u Vladivostoku. Alijev se vraća u Srpsko narodno pozorište nakon petnaest godina, kako bi obnovio predstavu koju je kreirao u Novom Sadu. On će voditi proces proba koje imaju za cilj da se novi i mladi igrači Baleta Srpskog narodnog pozorišta upoznaju sa koreografskim materijalom i uključe u izvođenje „Krcka Orašćića“.
Uz njegovu svesrdnu podršku, i pod budnim okom repetitora, biće ovo tehnički mnogo složenija i zanimljivija verzija, koja u prvi plan stavlja virtuoznu igru i mladost.„Krcko Oraščić“ donosi maštovito viđenje klasičnog baleta – prelepu priču za decu i odrasle koja slavi lepotu i dobrotu, uz prazničnu vedrinu i čaroliju. Zato već decenijama predstavlja nezaobilazni deo prazničnog repertoara velikih baletskih kuća.
- Prošle godine, ova predstava je zabeležila više od 11.000 gledalaca. To je veliki uspeh za baletsku umetnost u Srbiji i ujedno najbolja promocija naše umetnosti među decom i mladima, jer „Krcko Oraščić“ jeste i treba da bude porodična tradicija. Nadamo se da ćemo ove godine moći da se pohvalimo još boljim rezultatima i da će zadovoljstvo i osmesi u sali biti inspiracija našim igračima – poručila je Aja Jung, direktorka Baleta Srpskog narodnog pozorišta.
Preporučujemo
"UMIVANjE" BAJINE BAŠTE: Uređuje se prostor oko Crkve Svetog Save
17. 11. 2025. u 11:40
VEČERAS KOLEKTIVNA IZLOŽBA ĆUPRIJSKIH UMETNIKA: Domaćin Muzej „Horeum Margi Ravno“
17. 11. 2025. u 10:35
"TI SI KRETEN!" Žestoka svađa u studiju Hit tvita, Babić udario na Antonijevića
ŽESTOKA svađa izbila je večeras u studiju televizije "Pink" u emisiji Hit Tvit gde gostuju predsednica Narodne Skupštine Srbije Ana Brnabić, pravnik Milan Antonijević i biznismen Branko Babić.
16. 11. 2025. u 21:55
ZELENSKI ALARMIRAO EVROPU: Rusija će pokrenuti veliku agresiju na kontinent, poznata i godina
UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski tvrdi da Rusija planira da pokrene veliku agresiju na evropskom kontinentu 2029. ili 2030. godine, navodeći da na to ukazuje povećana ruska proizvodnja oružja.
13. 11. 2025. u 10:54
TAJ MALI ŽUT BIKINI: Teniserke zapalile net fotkama sa plaže
ARINA Sabalenka i Paula Badosa su u žiži.
18. 11. 2025. u 11:34
Komentari (0)