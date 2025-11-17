Srbija

ZAGAĐENI VODOVODI: Tribrode i Kamijevo bez pijaće vode

Dušanka Novković

17. 11. 2025. u 10:21

VELIKO GRADIŠTE - U naseljima Tribrode i Kamijevo kod Velikog Gradišta, voda iz seoskih vodovoda zabranjena je za piće i pripremu hrane, zbog zdravstvene neispravnosti.

ЗАГАЂЕНИ ВОДОВОДИ: Триброде и Камијево без пијаће воде

D. Novković

Prema rezultatima analiza koje je uradio Zavod za javno zdravlje Požarevac, u vodovodu u Tribrodu registrovani su povišeni nitrati, dok je u Kamijevu utvrđeno prisustvo bakterija fekalnog porekla. Zbog toga se voda u ovim naseljima može koristiti samo kao tehnička, sve dok naredne analize ne budu pokazale njenu ispravnost.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
LUKA MODRIĆ NE MOŽE DA VERUJE ŠTA SE DESILO U CRNOJ GORI: Navijači zapanjili reprezentativca Hrvatske

LUKA MODRIĆ NE MOŽE DA VERUJE ŠTA SE DESILO U CRNOJ GORI: Navijači zapanjili reprezentativca Hrvatske