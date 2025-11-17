ZAGAĐENI VODOVODI: Tribrode i Kamijevo bez pijaće vode
VELIKO GRADIŠTE - U naseljima Tribrode i Kamijevo kod Velikog Gradišta, voda iz seoskih vodovoda zabranjena je za piće i pripremu hrane, zbog zdravstvene neispravnosti.
Prema rezultatima analiza koje je uradio Zavod za javno zdravlje Požarevac, u vodovodu u Tribrodu registrovani su povišeni nitrati, dok je u Kamijevu utvrđeno prisustvo bakterija fekalnog porekla. Zbog toga se voda u ovim naseljima može koristiti samo kao tehnička, sve dok naredne analize ne budu pokazale njenu ispravnost.
