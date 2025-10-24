SPASILAČKE VEŽBE: Srednjoškolci i vatrogasci u zajedničkoj akciji

POŽAREVAC – Učenici Politehničke škole u Požarevcu i ove godine učestvovali su u simulacijama spasilačkih vežbi, što im u budućnosti može biti korisno iskustvo u realnim situacijama.

D.N.

U dvorištu škole održana je simulacija saobraćajne nezgode u kojoj je učestvovalo vozilo koje prevozi opasne materije, kao i taktičko-pokazna vežba evakuacije učenika iz školskog kabineta u kojem je izbio požar. Zajedno sa srednjoškolcima, u vežbama su učestvovali i pripadnici Vatrogasno-spasilačke jedinice, Dobrovoljnog vatrogasnog društva i Crvenog krsta. Taktično-pokazna vežba u Politehničkoj školi održana je i prošlog oktobra, kada je izvedena simulacija spasavanja povređenih u saobraćajnoj nezgodi.