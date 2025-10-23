PARAĆINU JOŠ PET MILIONA DINARA: Odlična saradnja sa Komesarijatom za izbeglice i migracije

OPŠTINA Paraćin potpisala je još jedan ugovor o saradnji sa Komesarijatom za izbeglice i migracije Republike Srbije (KIRS), kojim je obezbeđeno pet miliona dinara za stambeno zbrinjavanje izbeglih i raseljenih u toj opštini.

Foto: Fejsbuk/Opština Paraćin

Od ukupnog iznosa 4,2 miliona izdvojeno je za kupovinu dve seoske kuće sa okućnicom, dok će 800.000 biti iskorišćeno za građevinski materijal.

Oaj ugovor uručio je ministar za javna ulaganja Darko Glišić zamenici predsednika opštine Paraćin Jeleni Vidosavljević, kada su uručeni ugovori i drugim opštinama i gradovima u Srbiji kojima su odobrena sredstva.

Po ugovoru za prethodnu godinu, na teritoriji opštine Paraćin stambeno su zbrinute tri porodice raseljene KiM.