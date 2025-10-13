VISOK STEPEN ODGOVORNOSTI: Vežba evakuacije u slučaju zemljotresa u kraljevačkim školama

Poučeni iskustvom iz 2010. kada je snažan zemljotres, jačine 5,4 rihtera, zadesio kraljevački kraj, u gradu na Ibru redovno se, u sklopu mera smanjenja rizika od katastrofa, održavaju edukacije o ponašanju prilikom zaemljotresa, kao i vežbe evakuacije, usmerene ponajviše prema osnovcima i srednjoškolcima.

Tako je i danas, povodom Međunarodnog dana smanjenja rizika od katastrofa, u većini škola na teritoriji Kraljeva održana vežba evakuacije u slučaju zemljotresa.

- Posle signala za uzbunu, pravovremeno i u skladu sa procedurama, đaci su evakuisani na bezbednu lokaciju i vežba je uspešno sprovedena – u najkraćem „raportira“ Slobodan Radaković, rukovodilac Odeljenja civilne zaštite kraljevačke Gradske uprave.

Cilj ovih vežbi je da pokažu više elemenata civilne zaštite, pre svega bezbednu evakuaciju đaka, proveru sistema veze i uzbunjivanja, edukaciju lične i uzajamne zaštite, kao i upoznavanje sa putevima evukacije i mestima okupljanja.

- Raduje je što đaci pokazuju visok stepen znanja i odgovornosti. To znači da dugogodišnji rad na edukaciji i upoznavanju sa preventivnim merama daje dobre rezultate – dodao je Radaković.

Ovom prilikom, testirana je obučenost i spremnost pripadnika Vatrogasno-spasilačkog bataljona, Sektora za vanredne situacije, Civilne zaštite, lekarskih ekipa Hitne službe ovdašnjeg Doma Zdravlja, kao i volontera Crvenog krsta u pružanju prve pomoći i zbrinjavanju povređenih u slučaju zemljotresa.

ČETIRI „NE“

- ZEMLjOTRES se ne može sprečiti, ni predvideti, ali se možemo spremiti na kvalitetan odgovor kada se on desi. Nije toliko bitna brzina, koliko bezbednost i poznavanje procedura i primena četiri „NE“ u eventualnoj evakuaciji – „ne guraj“, „ne trči“, „ne govori“ i „ne vraćaj se“ - podsećju učesnici vežbe.

