VISOK STEPEN ODGOVORNOSTI: Vežba evakuacije u slučaju zemljotresa u kraljevačkim školama
Poučeni iskustvom iz 2010. kada je snažan zemljotres, jačine 5,4 rihtera, zadesio kraljevački kraj, u gradu na Ibru redovno se, u sklopu mera smanjenja rizika od katastrofa, održavaju edukacije o ponašanju prilikom zaemljotresa, kao i vežbe evakuacije, usmerene ponajviše prema osnovcima i srednjoškolcima.
Tako je i danas, povodom Međunarodnog dana smanjenja rizika od katastrofa, u većini škola na teritoriji Kraljeva održana vežba evakuacije u slučaju zemljotresa.
- Posle signala za uzbunu, pravovremeno i u skladu sa procedurama, đaci su evakuisani na bezbednu lokaciju i vežba je uspešno sprovedena – u najkraćem „raportira“ Slobodan Radaković, rukovodilac Odeljenja civilne zaštite kraljevačke Gradske uprave.
Cilj ovih vežbi je da pokažu više elemenata civilne zaštite, pre svega bezbednu evakuaciju đaka, proveru sistema veze i uzbunjivanja, edukaciju lične i uzajamne zaštite, kao i upoznavanje sa putevima evukacije i mestima okupljanja.
- Raduje je što đaci pokazuju visok stepen znanja i odgovornosti. To znači da dugogodišnji rad na edukaciji i upoznavanju sa preventivnim merama daje dobre rezultate – dodao je Radaković.
Ovom prilikom, testirana je obučenost i spremnost pripadnika Vatrogasno-spasilačkog bataljona, Sektora za vanredne situacije, Civilne zaštite, lekarskih ekipa Hitne službe ovdašnjeg Doma Zdravlja, kao i volontera Crvenog krsta u pružanju prve pomoći i zbrinjavanju povređenih u slučaju zemljotresa.
ČETIRI „NE“
- ZEMLjOTRES se ne može sprečiti, ni predvideti, ali se možemo spremiti na kvalitetan odgovor kada se on desi. Nije toliko bitna brzina, koliko bezbednost i poznavanje procedura i primena četiri „NE“ u eventualnoj evakuaciji – „ne guraj“, „ne trči“, „ne govori“ i „ne vraćaj se“ - podsećju učesnici vežbe.
MISTERIOZAN UREĐAJ SNIMLjEN PRE PADA NADSTREŠNICE: Dragan J. Vučićević otkriva nove dokaze (FOTO)
GLAVNI urednik Informera Dragan J. Vučićević ekskluzivno je otkrio nove dokaze o padu nadstrešnice u Novom Sadu na Železničkoj stanici 1. novembra 2024. godine.
13. 10. 2025. u 11:53
DRAMA U IZRAELSKOM PARLAMENTU: Levičar krenuo na Trampa, obezbeđenje hitno reagovalo (VIDEO)
AMERIČKI predsednik Donald Tramp dočekan je ovacijama u izraelskom parlamentu Knesetu, gde je počeo njegov govor. Ubrzo nakon toga, levičarski poslanik Kneseta je počeo da dobacuje, a obezbeđenje je odmah reagovalo.
13. 10. 2025. u 13:34
OTAC PREDRAG: Najveći greh Srba na slavama "To je šamar svetitelju"
OTAC Predrag Popović objašnjava da se slave u istoriji kod Srba vezuju za period ili dan u kom je određena porodica primila hrišćansku veru.
12. 10. 2025. u 12:33
Komentari (0)