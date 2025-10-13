Srbija

VISOK STEPEN ODGOVORNOSTI: Vežba evakuacije u slučaju zemljotresa u kraljevačkim školama

Goran Ćirović

13. 10. 2025. u 16:37

Poučeni iskustvom iz 2010. kada je snažan zemljotres, jačine 5,4 rihtera, zadesio kraljevački kraj, u gradu na Ibru redovno se, u sklopu mera smanjenja rizika od katastrofa, održavaju edukacije o ponašanju prilikom zaemljotresa, kao i vežbe evakuacije, usmerene ponajviše prema osnovcima i srednjoškolcima.

ВИСОК СТЕПЕН ОДГОВОРНОСТИ: Вежба евакуације у случају земљотреса у краљевачким школама

G.Šljivić

Tako je i danas, povodom Međunarodnog dana smanjenja rizika od katastrofa, u većini škola na teritoriji Kraljeva održana vežba evakuacije u slučaju zemljotresa.

G.Šljivić

Evakuacija u slučaju zemljotresa

- Posle signala za uzbunu, pravovremeno i u skladu sa procedurama, đaci su evakuisani na bezbednu lokaciju i vežba je uspešno sprovedena – u najkraćem „raportira“ Slobodan Radaković, rukovodilac Odeljenja civilne zaštite kraljevačke Gradske uprave.

G.Šljivić

Slobodan Radaković

Cilj ovih vežbi je da pokažu više elemenata civilne zaštite, pre svega bezbednu evakuaciju đaka, proveru sistema veze i uzbunjivanja, edukaciju lične i uzajamne zaštite, kao i upoznavanje sa putevima evukacije i mestima okupljanja.

G.Šljivić

 

- Raduje je što đaci pokazuju visok stepen znanja i odgovornosti. To znači da dugogodišnji rad na edukaciji i upoznavanju sa preventivnim merama daje dobre rezultate – dodao je Radaković.

G.Šljivić

 

Ovom prilikom, testirana je obučenost i spremnost pripadnika Vatrogasno-spasilačkog bataljona, Sektora za vanredne situacije, Civilne zaštite, lekarskih ekipa Hitne službe ovdašnjeg Doma Zdravlja, kao i volontera Crvenog krsta u pružanju prve pomoći i zbrinjavanju povređenih u slučaju zemljotresa.

G.Šljivić

 

ČETIRI „NE“

- ZEMLjOTRES se ne može sprečiti, ni predvideti, ali se možemo spremiti na kvalitetan odgovor kada se on desi. Nije toliko bitna brzina, koliko bezbednost i poznavanje procedura i primena četiri „NE“ u eventualnoj evakuaciji – „ne guraj“, „ne trči“, „ne govori“ i „ne vraćaj se“ - podsećju učesnici vežbe.

G.Šljivić

 

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

VEČE U STAROJ SKUPŠTINI ZA PAMĆENJE: Knjiga Nevidljivi spasitelji među Kragujevčani
Srbija

0 0

VEČE U STAROJ SKUPŠTINI ZA PAMĆENJE: Knjiga "Nevidljivi spasitelji" među Kragujevčani

KOD stare kragujevačke crkve, pod svodovima zdanja stare Skupštine, u kojoj je knez Miloš Obrenović, doneo 17 važnih odluku, među kojima i Sretenjski ustav 1835. godine, predstavljena je knjiga „Nevidljivi spasitelji“ akademika dr Dragana Damjanovića, pisca tridesetak romana, među kojima je i „Anja sa Dedinja“, delo koje je, pre godinu dana, bilo pred ljubiteljima pisane reči na istoj toj „adresi“.

13. 10. 2025. u 16:39

Politika
Tenis
Fudbal
KEMIŠ ILI TAŠKE? Žestoka svađa Zorice i Viki, umešale i muževe - Ne možeš da porediš svog supruga sa mojim!

KEMIŠ ILI TAŠKE? Žestoka svađa Zorice i Viki, umešale i muževe - "Ne možeš da porediš svog supruga sa mojim!"