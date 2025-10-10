USELJENJE IPAK NA PROLEĆE: Kasni završetak druge zgrade u sklopu obnove radničkog naselja u Kraljevu

Rok do kraja septembra za završetak druge zgrade u starom radničkom naselju u Dositejevoj ulici u Kraljevu koja se gradi u sklopu Projekta stambene obnove posle zemljotresa, spletom raznih okolnosti nije ispoštovan, pa će useljenje stanara, kako sada stvari stoje, ipak uslediti na proleće naredne godine.

G.Šljivić

Izgradnja ovog objekta sa 86 stambenih jedinica, površine od 27 do 112 kvadratnih metara, započeta je u decembru 2023. sa planiranim završetkom radova do septembra 2025., ali je prošlog meseca, uprkos tome što je izgradnja u završnoj fazi, Ministrstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture upućen zahtev za produžetak roka.

G.Šljivić

- Očekujemo da će svi radovi biti završeni na proleće kako bi, nakon tehničkog prijema i dobijanja upotrebne dozvole, usledilo useljenje stanara - kaže Saša Kontić, v.d. direktora JP Gradsko stambeno u Kraljevu.

Ovaj kapitalni Projekat čija je ukupna vrednost još pre više od jedne decenije procenjena na oko 13,5 miliona evra, podsećamo, podrazumeva rušenje pet dotrajalih prizemnih kuća i 16 devastiranih stambenih zgrada, izgrađenih u periodu od 1947. do 1955. godine i potom izgradnju četiri nove osmospratnice sa ukupno 366 stanova. Do sada je, u sklopu prve faze, izgrađeno i krajem 2021. godine useljeno 106 stanova.

G.Šljivić

Kako saznajemo u JP Gradsko stambeno, po završetku druge zgrade i nakon što se u nju usele stanari iz devastiranih objekata, planirano je da gotovo istovremeno usledi rušenje starih zgrada i izgradnja preostale dve višespratnice sa ukupno 174 stana.

PROJEKAT

KRALjEVAČKA lokalna samouprava u sklopu ovog kapitalnog Projekta u obavezi je da izgradi svu neophodnu infrastrukturu i tek po priključenju objekta na komunalne instalacije predstoji dobijanje upotrebne dozvole, a potom i useljenje korisnika. Konačan završetak takozvane urbane regeneracije radničkog naselja, može se očekivati najranije za dve i po godine.