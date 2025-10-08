PODRŠKA NAJUSPEŠNIJIMA: Stipendije za užičke srednjoškolce

Grad Užice će u ovoj školskoj godini dodeliti stipendije, koje se isplaćuju u 10 mesečnih rata, učenicima srednjih škola, a koji ispunjavaju uslove predviđene konkursom koji traje od 8. do 22. oktobra.

N. Janković

- Pravo učešća na konkursu imaju nagrađeni učenici srednjih škola, učenici sa najvišom prosečnom ocenom , učenici srednjih škola koji potiču iz porodica sa troje i više dece i učenici srednjih škola sa intelektualnim poteškoćama i invaliditetom, sa prebivalištem na teritoriji grada Užica najmanje pet godina. Definisani i posebni uslovi, pa tako nagrađeni učenici srednjih škola moraju imati ostvarenu prosečnu ocenu u prethodnoj školskoj godini najmanje 4.80 i učešće na takmičenjima u prethodnoj školskoj godini koje je rezultiralo osvajanjem prvog ili drugog mesta na okružnom takmičenju, prvog, drugog ili trećeg mesta na republičkom takmičenju ili jednog od prvih pet mesta na međunarodnom takmičenju – saopštene su propozicije konkursa.

Uslov za đake je visok, prosečna ocena 5 tokom prethodne dve godine.

Učenici koji potiču iz porodica sa troje i više dece moraju imati ostvarenu prosečnu ocenu u prethodnoj školskoj godini najmanje 4.80. Za učenike srednjih škola sa intelektualnim poteškoćama neophodna je ostvarena prosečna ocena u prethodnoj školskoj godini najmanje 3.50 i postojanje telesnog oštećenja ili oboljenja koje trajno narušava zdravstveno stanje.

Kada je reč o učenicima srednjih škola sa invaliditetom uslovi su ostvarena prosečna ocena u prethodnoj školskoj godini najmanje 4.00 i postojanje telesnog oštećenja ili oboljenja koje trajno narušava zdravstveno stanje.