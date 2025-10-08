Srbija

MUZIČKA ŠKOLA: Program obeležavanja Dečje nedelje

Dušanka Novković

08. 10. 2025. u 10:06

POŽAREVAC - Muzička škola „Stevan Mokranjac“ u Požarevcu, 9. i 10. oktobra organizuje poseban program, u okviru obeležavanja Dečje nedelje.

D.N.

U četvrtak, 9. oktobra od 16 i 19 sati, u odeljenju u Kostolcu održaće se nastup učenika i radionica pripremnog razreda, kao i koncert pijanistkinje Sanje Četrović. Narednog dana, u petak, od 15.30 na programu je koncert učenika i jesenja radionica odeljenja u Malom Crniću, a od 17 sati promocija romana „Uzidana“ Ivane Nešić u Narodnoj biblioteci „Ilija M. Petrović“ u Požarevcu.

