SVE OD TESTA: Banatska testijada po 19-ti put

Bogoljub Grujić

26. 09. 2025. u 07:31

SRPSKI Itebej, mesto u opštini Žitište,  u subotu 27. septembra po tradiciji,  biće domaćin Banatske testijade, koja se održava 19-ti put.

A. Amižić

Osim što će najmlađi meštani uživati u čarolijama od testa i brojnim edukativnim radionicama, pripremljen je i bogat kulturno umetnički i zabavni program, uz izložbu testenina.

Manifestacija počinje pravljenjem uštipaka za učesnike i posetioce i defileom mališana iz KUD-a Zora, a zatim pod sloganom Mesim i ja, održavaju se takmičenja u pravljenju krofni, kifli, pereca i ostalih specijaliteta od testa.

Komentari (0)

