SVE OD TESTA: Banatska testijada po 19-ti put
SRPSKI Itebej, mesto u opštini Žitište, u subotu 27. septembra po tradiciji, biće domaćin Banatske testijade, koja se održava 19-ti put.
Osim što će najmlađi meštani uživati u čarolijama od testa i brojnim edukativnim radionicama, pripremljen je i bogat kulturno umetnički i zabavni program, uz izložbu testenina.
Manifestacija počinje pravljenjem uštipaka za učesnike i posetioce i defileom mališana iz KUD-a Zora, a zatim pod sloganom Mesim i ja, održavaju se takmičenja u pravljenju krofni, kifli, pereca i ostalih specijaliteta od testa.
RUSKI AMBASADOR: Ako NATO to uradi, izbiće rat
AKO NATO obori ruski avion, to će značiti vojni sukob, izjavio je ambasador Rusije u Parizu Aleksej Meškov.
25. 09. 2025. u 16:04
RUSI NAPALI SEVERNO OD KIJEVA: Desetine hiljada ljudi bez struje i vode, Ukrajinci besni zbog nedostatka odbrane
RUSKI dronovi gađali su u četvrtak, 25. septembra, ključnu infrastrukturu u gradovima Černigov i Nižin na severu Ukrajine, ostavivši desetine hiljada stanovnika bez struje i vode.
25. 09. 2025. u 16:56
POREKLO BREGOVIĆA: "Otac Hrvat, majka Srpkinja, žena muslimanka, na koga je trebalo pucati?"
MUZIČAR Goran Bregović rođen je u Sarajevu, a odrastanje je prema njegovim rečima, bilo teško zbog oca alkoholičara.
26. 09. 2025. u 10:41
