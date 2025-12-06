Zločin

NAJNOVIJI DETALJI ZLOČINA U ČAČKU: Beživotna tela sina, oca i majke pronađena u kući u Čačku

З.У.

06. 12. 2025. u 11:20

U ČAČKU u porodičnoj kući pronađena su tela muškarca (oko 47 god) i njegovih roditelja (oko 75 god) bez znakova života.

НАЈНОВИЈИ ДЕТАЉИ ЗЛОЧИНА У ЧАЧКУ: Беживотна тела сина, оца и мајке пронађена у кући у Чачку

Novosti

Odmah je ustanovljeno da je u nasilna smrt. Pored tela sina je bio nož. Lice mesta je obezbeđeno kako se ne bi uništili tragovi i dokazi.

Sada su došli forenzičari koji ce obaviti uviđaj. 

U ovom trenutku ne može da se potvrdi da li je u pitanju porodična tragedija, dvostruko ubistvo i samoubistvo ili je neko ubio tročlanu porodicu.

Uskoro opširnije

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
SIMBOL VREDNOSTI: VIP Investiciono Zlato 25 godina pomaže klijentima da osiguraju svoju finansijsku stabilnost

SIMBOL VREDNOSTI: VIP Investiciono Zlato 25 godina pomaže klijentima da osiguraju svoju finansijsku stabilnost