IZRANJA TVRĐAVA SRPSKIH DESPOTA: Arheolozi na čuvenom srednjevekovnom lokalitetu nadomak Kupinova
SREDNjOVEKOVNA tvrđava Kupinik, prestonica poslednjih srpskih despota Stefana Lazarevića, Đurađa Brankovića i Vuka Grgurevića, nekada obrasla korovom, počela je da mami arheologe. Već petu godinu zaredom, biće urađena sistematska arheološka istraživanja na tvrđavi nadomak Kupinova.
Poslednje tri godine, sprovodi ih Zavod za zaštitu spomenika kulture Sremska Mitrovica, koji očekuje da će nakon istraživanja, koja će trajati dva meseca, imati više podataka o ovom najznačajnijem istorijskom spomeniku koji se nalazi na teritoriji pećinačke opštine.
- Zahvalan sam Zavodu što je zajedno sa nama aplicirao za sredstva kod Pokrajinskog sekretarijata za kulturu, kao i Sekretarijatu što je odobrio taj iznos. To je osam miliona dinara, plus dva miliona koja je iz sopstvenog budžeta izdvojila Opština Pećinci, za nastavak radova na istraživanju, za kupovinu opeke i za odnošenje viška zemlje. Sada već vidimo kako konture Kupinika izgledaju - kaže Zoran Vojkić, zamenik predsednika opštine Pećinci i dodaje da je Kupinik istorijski spomenik od izuzetnog značaja, ne samo za opštinu Pećinci, već i za Pokrajinu i za Republiku Srbiju.
U ovoj godini, istraživanja se sprovode na istočnom bedemu tvrđave, a kako ističe Biljana Lučić, istraživač-konzervator sremskomitrovačkog Zavoda, ove godine počinju i restauratorsko-konzervatorski radovi na Kupiniku.
- Uspeli smo da nabavimo opeku specifičnu po formatu, kakva je bila srednjovekovna, kako bismo započeli sa zaštitom kupinske tvrđave, a arheologija nam je dala jako značajne elemente koji će nam pomoći prilikom realizacije restauratorsko-konzervatorskih radova. Otkrili smo gotovo u potpunosti istočni bedem, sa tri kule i pristupnim, ujedno i odbrambenim mostom. - kaže Lučić i naglašava da im je sada najznačajnija zaštita Kupinika i otvaranje turističke ponude, koja je sastavni deo svih njihovih napora u prethodnom periodu.
Biser
ISTRAŽIVANjA i restauratorsko-konzervatorski radovi na Kupiniku trajaće još najmanje dve godine, a rezultati će biti predstavljeni na izložbi, koja će široj javnosti omogućiti da sagleda značaj ovog bisera nacionalne istorije.
- Ovde ćemo ostati tokom celog septembra i početka oktobra. Nastavićemo sa obradom arheološkog materijala, kako bismo uspeli da uokvirimo sve ovo i mogli da publici predstavimo rezultate našeg istraživačkog rada - rekla je Lučić i istakla da najveću podršku Zavodu pružaju Pokrajinski sekretarijat za kulturu, Ministarstvo kulture i Opština Pećinci.
