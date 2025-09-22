IZRANJA TVRĐAVA SRPSKIH DESPOTA: Arheolozi na čuvenom srednjevekovnom lokalitetu nadomak Kupinova

SREDNjOVEKOVNA tvrđava Kupinik, prestonica poslednjih srpskih despota Stefana Lazarevića, Đurađa Brankovića i Vuka Grgurevića, nekada obrasla korovom, počela je da mami arheologe. Već petu godinu zaredom, biće urađena sistematska arheološka istraživanja na tvrđavi nadomak Kupinova.

Foto: S. Kostić

Poslednje tri godine, sprovodi ih Zavod za zaštitu spomenika kulture Sremska Mitrovica, koji očekuje da će nakon istraživanja, koja će trajati dva meseca, imati više podataka o ovom najznačajnijem istorijskom spomeniku koji se nalazi na teritoriji pećinačke opštine.

- Zahvalan sam Zavodu što je zajedno sa nama aplicirao za sredstva kod Pokrajinskog sekretarijata za kulturu, kao i Sekretarijatu što je odobrio taj iznos. To je osam miliona dinara, plus dva miliona koja je iz sopstvenog budžeta izdvojila Opština Pećinci, za nastavak radova na istraživanju, za kupovinu opeke i za odnošenje viška zemlje. Sada već vidimo kako konture Kupinika izgledaju - kaže Zoran Vojkić, zamenik predsednika opštine Pećinci i dodaje da je Kupinik istorijski spomenik od izuzetnog značaja, ne samo za opštinu Pećinci, već i za Pokrajinu i za Republiku Srbiju.

U ovoj godini, istraživanja se sprovode na istočnom bedemu tvrđave, a kako ističe Biljana Lučić, istraživač-konzervator sremskomitrovačkog Zavoda, ove godine počinju i restauratorsko-konzervatorski radovi na Kupiniku.

- Uspeli smo da nabavimo opeku specifičnu po formatu, kakva je bila srednjovekovna, kako bismo započeli sa zaštitom kupinske tvrđave, a arheologija nam je dala jako značajne elemente koji će nam pomoći prilikom realizacije restauratorsko-konzervatorskih radova. Otkrili smo gotovo u potpunosti istočni bedem, sa tri kule i pristupnim, ujedno i odbrambenim mostom. - kaže Lučić i naglašava da im je sada najznačajnija zaštita Kupinika i otvaranje turističke ponude, koja je sastavni deo svih njihovih napora u prethodnom periodu.

Biser ISTRAŽIVANjA i restauratorsko-konzervatorski radovi na Kupiniku trajaće još najmanje dve godine, a rezultati će biti predstavljeni na izložbi, koja će široj javnosti omogućiti da sagleda značaj ovog bisera nacionalne istorije.

- Ovde ćemo ostati tokom celog septembra i početka oktobra. Nastavićemo sa obradom arheološkog materijala, kako bismo uspeli da uokvirimo sve ovo i mogli da publici predstavimo rezultate našeg istraživačkog rada - rekla je Lučić i istakla da najveću podršku Zavodu pružaju Pokrajinski sekretarijat za kulturu, Ministarstvo kulture i Opština Pećinci.