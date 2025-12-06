Tip fudbal

TIP PREDLAŽE – RUSIJA 1: Baltika preleće Krila

Žarko Urošević

06. 12. 2025. u 08:20

NAŠI predlozi za 18. kolo ruskog prvenstva.

ТИП ПРЕДЛАЖЕ – РУСИЈА 1: Балтика прелеће Крила

Foto: Profimedia

SUBOTA, 

Rostov – Rubin 1X

Spartak M. - Dinamo M. 0-2

ZENIT – AKRON 1

NEDELjA, 

Dinamo Mah. - Nižnji 0-2

Soči – Lokomotiva M. GG

BALTIKA – KRILA SOVJETOV 1

Krasnodar – CSKA

Baltika je prošle sezone dospela u elitu, a već u ovoj uspela da se nađe u društvu vodećih. Nastupom na svom terenu u Kaljingradu, gde su padali mnogi velikani, očekuje se da Baltika presliša prosečnu ekipu kakvu ima Krila svojetov.

Zenit je treći, sa bodom zaostatka za vodećim Krasnodarom, ulogu favorita nikako ne bi smeo da prokocka u okršaju sa Akronom.

