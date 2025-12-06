TIP PREDLAŽE – RUSIJA 1: Baltika preleće Krila
NAŠI predlozi za 18. kolo ruskog prvenstva.
SUBOTA,
Rostov – Rubin 1X
Spartak M. - Dinamo M. 0-2
ZENIT – AKRON 1
NEDELjA,
Dinamo Mah. - Nižnji 0-2
Soči – Lokomotiva M. GG
BALTIKA – KRILA SOVJETOV 1
Krasnodar – CSKA
Baltika je prošle sezone dospela u elitu, a već u ovoj uspela da se nađe u društvu vodećih. Nastupom na svom terenu u Kaljingradu, gde su padali mnogi velikani, očekuje se da Baltika presliša prosečnu ekipu kakvu ima Krila svojetov.
Zenit je treći, sa bodom zaostatka za vodećim Krasnodarom, ulogu favorita nikako ne bi smeo da prokocka u okršaju sa Akronom.
