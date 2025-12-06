MAJSTOR IGRE, JOKIĆ! Ne mogu ga nikako zaustaviti: Pogledajte najbolje Nikoline poteze protiv Atlante (VIDEO)

Srpski košarkaš Nikola Jokić postigao je 40 poena u pobedi i velikom preokretu Denver nagetsa nad Atlanta hoksima rezultatom 134:133 (23:41, 31:32, 40:30, 40:30) i to posle zaostatka od 23 poena u jednom trenutku meča. Srbina nisu mogli da zaustave ni batinama.

FOTO: Tanjug/AP

Zaista jedan od najboljih mečeva dosadašnjeg toka sezone odigrali su Atlanta Hoks i Denver nagets, a meč za anale odigrao je Nikola Jokić.

Centar naše reprezentacije i Nagetsa ubacio je 40 poena uz devet skokova i asistenciju manje.

Kao po običaju nisu ga štedeli rivali, koji su pokušavali i grubim potezima da ga zaustave, a o tome najbolje govore rane koje iz meča u meč dobija na rukama i leđima.

FOTO: Tanjug/AP

Ipak, ni sve to nije dovoljno da se zaustavi najbolji košarkaš današnjice, a sve najbolje poteze sa sinoćnjeg meča Nikole Jokića pogledajte u nastavku:

BONUS VIDEO: Top 10 najboljih poentera u NBA