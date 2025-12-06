Košarka

MAJSTOR IGRE, JOKIĆ! Ne mogu ga nikako zaustaviti: Pogledajte najbolje Nikoline poteze protiv Atlante (VIDEO)

Новости онлајн

06. 12. 2025. u 08:35

Srpski košarkaš Nikola Jokić postigao je 40 poena u pobedi i velikom preokretu Denver nagetsa nad Atlanta hoksima rezultatom 134:133 (23:41, 31:32, 40:30, 40:30) i to posle zaostatka od 23 poena u jednom trenutku meča. Srbina nisu mogli da zaustave ni batinama.

МАЈСТОР ИГРЕ, ЈОКИЋ! Не могу га никако зауставити: Погледајте најбоље Николине потезе против Атланте (ВИДЕО)

FOTO: Tanjug/AP

Zaista jedan od najboljih mečeva dosadašnjeg toka sezone odigrali su Atlanta Hoks i Denver nagets, a meč za anale odigrao je Nikola Jokić. 

Centar naše reprezentacije i Nagetsa ubacio je 40 poena uz devet skokova i asistenciju manje.  

Kao po običaju nisu ga štedeli rivali, koji su pokušavali i grubim potezima da ga zaustave, a o tome najbolje govore rane koje iz meča u meč dobija na rukama i leđima. 
 

FOTO: Tanjug/AP

Ipak, ni sve to nije dovoljno da se zaustavi najbolji košarkaš današnjice, a sve najbolje poteze sa sinoćnjeg meča Nikole Jokića pogledajte u nastavku: 

BONUS VIDEO: Top 10 najboljih poentera u NBA 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Zajedno u humanitarnoj misiji „Hrana za sve“

Zajedno u humanitarnoj misiji „Hrana za sve“