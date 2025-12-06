Košarka

"OD KADA SAM JA OVDE..." Nikola Jokić otvorio dušu nakon istorijskog preokreta Denvera (VIDEO)

Александар Илић
Aleksandar Ilić

06. 12. 2025. u 08:25

KAO po običaju Nikola Jokić je bio najbolji igrač u pobedi Denvera nad Atlanta Hoksima, a nakon čudesnog preokreta 134:133 imao je šta da poruči javnosti.

FOTO: Tanjug/AP

Nagetsi su uprkos zaostatku od 23 poena uspeli da na kraju preokrenu. 

Jokić je meč završio sa 40 poena, devet skokova i osam asistencija, a nakon meča otvorio je dušu pred kamerama. 

- Naša odbrana je bila vrlo loša, napad je bio dobar i pogađali smo dobro. Odbrana u drugom poluvremenu je bila malo više "fizičika", dali su nam 133 poena, ali smo mi napadali reket, dobro smo šutirali, i imali samopouzdanja na šutu i zato smo pobedili - počeo je priču Jokić, pa dodao da je Denver tim koji nikada ne odustaje:

- Mi znamo da nismo igrali dobro u prvom poluvremenu, samo nismo želeli da odustanemo. Od kada sam ja ovde nismo nikada odustali, ovaj tim nikada ne odustaje! I još jednom smo pokazali karakter.

Govorio je i o svojoj partiji, te je poredio prvo poluvreme u kom je bio ispod nivoa, sa drugim u kom je dominirao.

- Samo sam bio agresivan i verovao sam u šut. U prvom poluvremenu nisam verovao da ću pogoditi, samo sam bio tu. U drugom poluvremenu sam bio agresivan! Ako promašujem, promašujem, sve je to sa razlogom.

Za kraj, dotakao se i saigrača Džamala Mareja.

- On je bio vrlo dobar, veliki blok, zaustavio je Porzingisa - zaključio je Nikola Jokić.

