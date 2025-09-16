ISKLJUČENJA STRUJE: Sutra radovi na mreži u Požarevcu i Kučevu

POŽAREVAC – U sredu, 17. septembra, izvodiće se radovi na elektromreži, zbog čega će pojedini delovi grada Požarevca i opštine Kučevo ostati bez struje.

D.N.

Od 8 do 14 sati, na po sat vremena, u Požarevcu će bez struje ostati trafo-oblasti: Lučički pu1, Milivoja Živanovića, Kosovska, R.M. Rusa, Brežanska i Nova industrijska zona 3 i 4. Od 8 do 14, u Požarevcu struju neće imati Hajduk-Veljkova ulica, od Homoljske prema gradu, od 8 do 15 deo bivše fabrike „Moravka“, a od 8 do 11 dolaziće do povremenih isključenja u naselju Poljana, na po sat vremena, po trafo-oblastima Poljana 4, 5 i 6. U opštini Kučevo, od 9 do 14 biće isključena niskonaponska mreža od trafo-stanice Ševica 3 Gornja prema Lulošu, kao i zaselak Srednji brod.