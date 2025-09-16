ISKLJUČENJA STRUJE: Sutra radovi na mreži u Požarevcu i Kučevu
POŽAREVAC – U sredu, 17. septembra, izvodiće se radovi na elektromreži, zbog čega će pojedini delovi grada Požarevca i opštine Kučevo ostati bez struje.
Od 8 do 14 sati, na po sat vremena, u Požarevcu će bez struje ostati trafo-oblasti: Lučički pu1, Milivoja Živanovića, Kosovska, R.M. Rusa, Brežanska i Nova industrijska zona 3 i 4. Od 8 do 14, u Požarevcu struju neće imati Hajduk-Veljkova ulica, od Homoljske prema gradu, od 8 do 15 deo bivše fabrike „Moravka“, a od 8 do 11 dolaziće do povremenih isključenja u naselju Poljana, na po sat vremena, po trafo-oblastima Poljana 4, 5 i 6. U opštini Kučevo, od 9 do 14 biće isključena niskonaponska mreža od trafo-stanice Ševica 3 Gornja prema Lulošu, kao i zaselak Srednji brod.
OVA MAJKA JE POSEBNA: Razlog su njena deca, a evo i zašto (VIDEO)
ONI su Ilija, Jovana i Vasilije Hadži-Purić, polaznici Centra za talente "Nikola Tesla".
10. 09. 2025. u 12:13 >> 20:43
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
UŽAS - DA SE PREVRNE ŽELUDAC: Upali gde proizvode krofne namenjene CG primorju - zatekli su HOROR scene (VIDEO)
Krofne su za mnoge jedna od najpoznatijih i najomiljenijih poslastica na svetu, ali posle gledanja snimka koji nam stiže iz Crne Gore pitanje je kako ćete ubuduće gledati na one kupovne.
13. 09. 2025. u 17:03 >> 17:10
Komentari (0)