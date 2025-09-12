ATRAKTIVNA IZLOŽBA U PARAĆINSKOM MUZEJU: Muško-ženske teme na velikim formatima

KO u Paraćinu nije prisustvovao zanimljivom otvaranju nove izložbe autentične likovne umetnice Marije Komarac, može da je pogleda do 23. septembra u tamošnjem Zavičajnom muzeju.

Foto: Z: Rašić

Na dvanaest slika velikog formata u okviru postavke pod nazivom „Večiti mrak lažnog sjaja“ Komarac se bavi univerzalnom temom muško-ženskih odnosa, koji su posebno komplikovani u savremenom svetu, zbog čega umetnica smatra da malo više konzervativnosti danas u životu ne bi bilo na odmet.

Izložba je prethodno bila predstavljena u Zavičajnom muzeju „Horeum Margi-Ravno“ u Ćupriji, a nakon Paraćina odlazi u Jagodinu i Beograd, čime će ovaj tematski ciklus biti zaokružen.

Foto: Z: Rašić Marija Komarac

A kako je u pratećem izložbenom katalogu napisao Novak Novaković, master primenjeni umetnik, slikarka kroz svoj autentičan likovni izraz elaborira jedan jako važan segment savremenog društva i odnosa.

- To je njena percepcija koja se u velikoj meri oslanja na lično iskustvo i iskustva iz njenog neposrednog okruženja. Njeno stvaralaštvo će naterati posmatrače da počnu da razmišljaju o tome, te svakako neće ostati ravnodušni ni prema autorki ni prema izloženim delima – ocenio je Novaković, uz konstataciju da Marija prenosi sliku jake žene i muškarca koji se takve žene plaši.

Pred velikim brojem posetilaca postavku su svečano otvorili kustosi Zavičajnog muzeja Branislav Stojanović i Filip Stefanović.