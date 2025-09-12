ATRAKTIVNA IZLOŽBA U PARAĆINSKOM MUZEJU: Muško-ženske teme na velikim formatima
KO u Paraćinu nije prisustvovao zanimljivom otvaranju nove izložbe autentične likovne umetnice Marije Komarac, može da je pogleda do 23. septembra u tamošnjem Zavičajnom muzeju.
Na dvanaest slika velikog formata u okviru postavke pod nazivom „Večiti mrak lažnog sjaja“ Komarac se bavi univerzalnom temom muško-ženskih odnosa, koji su posebno komplikovani u savremenom svetu, zbog čega umetnica smatra da malo više konzervativnosti danas u životu ne bi bilo na odmet.
Izložba je prethodno bila predstavljena u Zavičajnom muzeju „Horeum Margi-Ravno“ u Ćupriji, a nakon Paraćina odlazi u Jagodinu i Beograd, čime će ovaj tematski ciklus biti zaokružen.
A kako je u pratećem izložbenom katalogu napisao Novak Novaković, master primenjeni umetnik, slikarka kroz svoj autentičan likovni izraz elaborira jedan jako važan segment savremenog društva i odnosa.
- To je njena percepcija koja se u velikoj meri oslanja na lično iskustvo i iskustva iz njenog neposrednog okruženja. Njeno stvaralaštvo će naterati posmatrače da počnu da razmišljaju o tome, te svakako neće ostati ravnodušni ni prema autorki ni prema izloženim delima – ocenio je Novaković, uz konstataciju da Marija prenosi sliku jake žene i muškarca koji se takve žene plaši.
Pred velikim brojem posetilaca postavku su svečano otvorili kustosi Zavičajnog muzeja Branislav Stojanović i Filip Stefanović.
OVA MAJKA JE POSEBNA: Razlog su njena deca, a evo i zašto (VIDEO)
ONI su Ilija, Jovana i Vasilije Hadži-Purić, polaznici Centra za talente "Nikola Tesla".
10. 09. 2025. u 12:13 >> 20:43
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
KRVAVI PIR 2001: Zašto je Nepalski princ pobio celu kraljevsku porodicu?
NISU MU dali da oženi ženu koju je voleo, a onda je počelo da se šuška da će mu oduzeti i pravo na presto.
12. 09. 2025. u 13:24
Komentari (0)