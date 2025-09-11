Srbija

DONETA ODLUKA: Medijima raspodeljeno 300.000 dinara

Dušanka Novković

11. 09. 2025. u 11:01

ŽABARI – Opština Žabari dodelila je 300.000 dinara medijima, na osnovu konkursa za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja u 2025. godini.

D.N.

Dva medija dobila su po 100.000, a dva po 50.000 dinara. Na ovogodišnji konkurs za medije pristigle su ukupno četiri prijave i sve četiri su prihvaćene.

