PREMIJERA KOMADA “JA TODOR”: Na sceni pozorišta u Zrenjaninu

Bogoljub Grujić

10. 09. 2025. u 16:44

NA Dramskoj sceni Narodnog pozorišta Toša Jovanović u Zrenjaninu,  u petak 19. i subotu 20. septembra, od 20 časova, održaće se premijera komada Ja Todor. Radi se o komadu koji je napisala Ana Đorđević, o bečkerečkom, ili zrenjaninskom pesniku, dramskom piscu, likovnom kritičaru i književnom teoretičaru Todoru Manojloviću, a režiju potpisuje Jana Maričić.

ПРЕМИЈЕРА КОМАДА “ЈА ТОДОР”: На сцени позоришта у Зрењанину

foto: NP Toša Jovanović Zrenjanin

U predstavi koja će premijerno izvedena upravo na Sceni Todor Manojlović u okviru zrenjaninakog pozorišta, igraju Dragan Đorđević, Sanja Radišić, Miloš Lazić, Anja Katić, Jovan Stanković, kostimograf je Biljana Grgur, scenograf Milan Nešković, kompozitor Božidar Obradinović, dok je za scenski pokret zadužen Igor Greksa.

