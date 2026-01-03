Svet

PODIGNUTA OPTUŽNICA PROTIV MADURA: Evo šta mu se stavlja na teret

Ana Đokić

03. 01. 2026. u 13:47

AMERIČKA glavna tužiteljka Pamela Bondi zvanično se oglasila putem svog naloga na društvenoj mreži X, potvrdivši da su Sjedinjene američke dražave podnele optužnicu protiv uhapšenog venecuelanskog predsednika Nikolasa Madura.

AP Photo/Ariana Cubillos

- Nikolas Maduro i njegova supruga Silija Flores optuženi su pred Okružnim sudom za Južni okrug Njujorka. Nikolas Maduro se tereti za zaveru u okviru narko-terorizma, zaveru za uvoz kokaina, posedovanje mitraljeza i razornog oružja, kao i za zaveru radi posedovanja mitraljeza i razornog oružja protiv Sjedinjenih Američkih Država. Uskoro će se suočiti sa punom snagom američke pravde na američkom tlu, pred američkim sudovima.U ime celog Ministarstva pravde SAD, želeo bih da zahvalim predsedniku Donaldu Trampu na hrabrosti da zahteva odgovornost u ime američkog naroda, kao i da uputim ogromnu zahvalnost našoj hrabroj vojsci koja je izvela neverovatnu i izuzetno uspešnu misiju hapšenja ove dve navodne međunarodne narko-kriminalne figure - napisala je Bondi.

