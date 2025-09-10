DISKRETNI HEROJ BAŠTINE: U kraljevačkom muzeju otvorena izložba posvećena Miloradu Mikiju Mihailoviću

U kraljevačkom Narodnom muzeju do 2. oktobra posetioci mogu da pogledaju izložbu „Diskretni heroj baštine: Milorad Miki Mihailović, istoričar umetnosti i direktor Narodnog muzeja Kraljevo“, posvećenu nekadašnjem direktoru i prvom istoričaru umetnosti u ovoj ustanovi.

Autori izložbe, dr Tatjana Mihailović muzejski savetnik Narodnog muzeja Kraljevo i Dragan Drašković, muzejski savetnik u penziji, podsetili su na njegov marljiv rad od 1973. do 1995. godine sa posebnim akcentom na pokretanje brojnih projekata, mešu kojima su i iniciranje „Dečjeg majskog likovnog salona“, urednički rad na časopisu „Naša prošlost“, zalaganje za novu muzejsku zgradu čija je rekonstrukcija završena 1995. i sveukupni doprinos razvoju ove ugledne ustanove.

- Milorad Mihailović kao istoričar umetnosti po obrazovanju, prvi je kustos Umetničke zbirke kraljevačkog Narodnog muzeja, a potom i njegov direktor od 1979. do 1995. godine, kada je iznenada preminuo. Odmah po dolasku u Muzej, u periodu od 1973. do 1975. godine, pristupio je obradi inicijalne Zbirke od 130 radova koja je prikupljena od osnivanja muzeja 1950. godine. S druge strane, prikupljao je i nove radove uz fokus na savremenu srpsku i jugoslovensku umetnost, dok je kroz otkupne nagrade izložbe „Kraljevački umetnici“ formirao mehanizam priliva najboljih radova zavičajne scene – istakao je Dragan Drašković.

Tokom Mihailovićevog upravljanja Zbirkom, kako se moglo čuti, stigla su i dva velika legata 1985. godine: Legat portreta i autorportreta umetnika Mirka Počuče i Legat ikona dr Olivere Radojković Čolović i oba su publikovana te i naredne godine.

Brojnim izložbama, posebno radova iz Umetničke zbirke slikara Ljubomira Ivanovića i Vladislava Maržika, kao i velikom retrpspektivom Zbirke umetničkih dela 1985. godine, Milorad Miki Mihailović je kontinuirano promovisao vrednosti ove kolekcije u kraljevačkoj sredini i brojnim gradovima širom Srbije.