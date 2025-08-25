RAĐEN ULEPŠAO FINIŠ U ŠKOLI PLIVANJA: Loznica za primer

NA lozničkim bazenima, kojima gazduje grad, održana je manifestacija „Plivaj sa osmehom Loznica za decu“, čiji je glavni gost i promoter bio naš proslavljeni as Nikola Rađen.

foto : V.Mitrić

Okupilo se mnoštvo mališana i njihovih roditeljima na završnici sezone plivanja, koji su, u društvu profesora Petra Gavrilovića, zamenika gradonačelnika Loznice, i njegovih saradnika, uživali u razgovorima i druženju sa Nikoom Rađenom.Popularni gost im je otkrivao niz detalja, koji su, od velike važnosti, za sigirno i pre svega za zdravlje korisno plivanje.

- Obuku, na gradskim bazenima prošlo je 200 ovdašnjih mališana od kojih je 120 plivača i 80 onih koji su naučili i usavršili razne stilove plivanja -priča profesor Gavrilović. -Akademija za talente i Nikola Rađen su, kako se i videlo, dali poseban „to“ druženju i učenju dece na plivaju. Od osnovanje našeg, gradskog bazena, 2008. godine, naučilo je da pliva skoro pet hiljada mališana.Od malih nogu provodimp vreme kraj naših reka, kao što su Jadar i Drina, gde je prelepo. Ipak, plivanje ne može lako da se uči na njima, posebno na često hirovitoj Drini. Zato je ova obuka dragocena i nastavićemo da je uspešno organizujemo.Ispostavilo se ko prođe ovu obuku, još i stilo, čim poraste može lako da prepliva Drinu, što je, u našem kraju, za mlade ljude, bila jedna do žarkih želja, „da se pokažu“.