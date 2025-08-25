Srbija

RAĐEN ULEPŠAO FINIŠ U ŠKOLI PLIVANJA: Loznica za primer

Владимир Митрић
Vladimir Mitrić

25. 08. 2025. u 07:52

NA lozničkim bazenima, kojima gazduje grad, održana je manifestacija „Plivaj sa osmehom Loznica za decu“, čiji je glavni gost i promoter bio naš proslavljeni as Nikola Rađen.

РАЂЕН УЛЕПШАО ФИНИШ У ШКОЛИ ПЛИВАЊА: Лозница за пример

foto : V.Mitrić

Okupilo se mnoštvo mališana i njihovih roditeljima na završnici sezone plivanja, koji su, u društvu profesora Petra Gavrilovića, zamenika gradonačelnika Loznice, i njegovih saradnika, uživali u razgovorima i druženju sa Nikoom Rađenom.Popularni gost im je otkrivao niz detalja, koji su, od velike važnosti, za sigirno i pre svega za zdravlje korisno plivanje.

- Obuku, na gradskim bazenima prošlo je 200 ovdašnjih mališana od kojih je 120 plivača i 80 onih koji su naučili i usavršili razne stilove plivanja -priča profesor Gavrilović. -Akademija za talente i Nikola Rađen su, kako se i videlo, dali poseban „to“ druženju i učenju dece na plivaju. Od osnovanje našeg, gradskog bazena, 2008. godine, naučilo je da pliva skoro pet hiljada mališana.Od malih nogu provodimp vreme kraj naših reka, kao što su Jadar i Drina, gde je prelepo. Ipak, plivanje ne može lako da se uči na njima, posebno na često hirovitoj Drini. Zato je ova obuka dragocena i nastavićemo da je uspešno organizujemo.Ispostavilo se ko prođe ovu obuku, još i stilo, čim poraste može lako da prepliva Drinu, što je, u našem kraju, za mlade ljude, bila jedna do žarkih želja, „da se pokažu“.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

SEĆANJE NA VUKASA: Planinarski pohod na Stolove narednog vikenda
Srbija

0 0

SEĆANJE NA VUKASA: Planinarski pohod na Stolove narednog vikenda

U organizaciji Planinarsko-sportskog društva „Gvozdac“ iz Kraljeva, u nedelju, 31. avgusta, biće održana planinarska akcija na Stolovima, poviše grada na Ibru, u znak sećanja na prošle godine preminulog Milutina Vukosavljevića Vukasa, istaknutog planinara, hodočasnika, sportiste, velikog humaniste i predsednika ovdašnjeg Dobrooljnog vatrogasnog društva.

25. 08. 2025. u 11:18

ŠTITE EKSPONATE OD VLAGE: Nastavlja se uređenje fasade stare zgrade Gradskog muzeja u Vršcu stare oko 150 godina
Srbija

0 0

ŠTITE EKSPONATE OD VLAGE: Nastavlja se uređenje fasade stare zgrade Gradskog muzeja u Vršcu stare oko 150 godina

GRADSKI muzej Vršac nastavlja sa uređenjem fasade svoje stare zgrade, koja se nalazi u Ulici Feliksa Milekera, kako bi obezbedio još adekvatnije uslove za čuvanje bogate muzejske građe, imajući u vidu da se baš u tom objektu, starom oko 150 godina, nalaze depoi sa oko 260.000 različitih eksponata i dokumenata, kao i dve konzervatorsko-restauratorske radionice.

25. 08. 2025. u 11:00

Politika
Tenis
Fudbal
JEZIVA SMRT: Migranti zverski pretukli fudbalera, Arseniju nije bilo spasa

JEZIVA SMRT: Migranti zverski pretukli fudbalera, Arseniju nije bilo spasa