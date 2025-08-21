Srbija

UPOKOJI SE VELIKI SRPSKI DOBROTVOR: LJubio obe obale Drine i Save

Владимир Митрић
Vladimir Mitrić

21. 08. 2025. u 09:51

BRANKO Pejak (75) uspešni privrednik u Austriji i Srbiji, dete kraljevske Banje Koviljače, koji u je svim srcem voleo, kao i ljude i prostore na obe obale Drine i Save, upokoji se se, posle teške bolesti,U Lincu, u Austiji.

УПОКОЈИ СЕ ВЕЛИКИ СРПСКИ ДОБРОТВОР: Љубио обе обале Дрине и Саве

foto V Mitrić

Pejak je uspeo da stasa u vodećeg vlasnika transportne firme u Lincu i celoj Austriji. I, uprkos tome, ljubav ga je vratila, pre dve decenije, u rodnu Banju Koviljaču, gde je, na prostoru „Novog doma“, napravio čitav „mali grad“, za ponos tom banjskom mestu i Srbiji.Uz sve je izgradio i prostore za savremen rad ustanova. Zahvaljući njemu, Banja Koviljača je dobila ekspozituru banke, a ostala je bez ijedne, što je bilo jako teško i za meštane i goste.

- Bio je i strastveni kolekcionar razglednica koje svedoče o ugledu Banje Koviljače u vreme Kraljevine. Više od tri stotine primeraka, koje je nabavljao na aukcijama širom sveta, čuvao je kao svoje najveće blago -svedoče njegovi prijatelji. -Osvedočeni filantrop, pomagao je brojne sugrađane u nevolji, a svojim donacijama podržavao je rad ustanova od značaja za zajednicu. Njegova ljubav prema rodnom mestu videla se i u tome što je organizovao i finansirao rok koncerte i druge kulturne sadržaje  u Banji Koviljači. 

Branko Pejak će ostati upamćen po svom stvaralačkom duhu, nesebičnosti i ljubavi prema Banji Koviljači.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ALBANCI NE MOGU DA DOĐU SEBI ZBOG SCENE IZ BEOGRADA! LJuti, da nema kud

ALBANCI NE MOGU DA DOĐU SEBI ZBOG SCENE IZ BEOGRADA! Ljuti, da nema kud