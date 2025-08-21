UPOKOJI SE VELIKI SRPSKI DOBROTVOR: LJubio obe obale Drine i Save

BRANKO Pejak (75) uspešni privrednik u Austriji i Srbiji, dete kraljevske Banje Koviljače, koji u je svim srcem voleo, kao i ljude i prostore na obe obale Drine i Save, upokoji se se, posle teške bolesti,U Lincu, u Austiji.

foto V Mitrić

Pejak je uspeo da stasa u vodećeg vlasnika transportne firme u Lincu i celoj Austriji. I, uprkos tome, ljubav ga je vratila, pre dve decenije, u rodnu Banju Koviljaču, gde je, na prostoru „Novog doma“, napravio čitav „mali grad“, za ponos tom banjskom mestu i Srbiji.Uz sve je izgradio i prostore za savremen rad ustanova. Zahvaljući njemu, Banja Koviljača je dobila ekspozituru banke, a ostala je bez ijedne, što je bilo jako teško i za meštane i goste.

- Bio je i strastveni kolekcionar razglednica koje svedoče o ugledu Banje Koviljače u vreme Kraljevine. Više od tri stotine primeraka, koje je nabavljao na aukcijama širom sveta, čuvao je kao svoje najveće blago -svedoče njegovi prijatelji. -Osvedočeni filantrop, pomagao je brojne sugrađane u nevolji, a svojim donacijama podržavao je rad ustanova od značaja za zajednicu. Njegova ljubav prema rodnom mestu videla se i u tome što je organizovao i finansirao rok koncerte i druge kulturne sadržaje u Banji Koviljači.

Branko Pejak će ostati upamćen po svom stvaralačkom duhu, nesebičnosti i ljubavi prema Banji Koviljači.