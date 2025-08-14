SVET CVEĆA: Izložba forografija u Galeriji KC Ribnica
U galeriji kraljevačkog Kulturnog centra „Ribnica“ otvorena je izložba fotografija Nemanje Živkovića, renomiranog umetnika iz Beograda.
Kolekcija fotografija u fokusu ima cveće, pa otuda i neobičan naziv izložbe „Furawazu” što u prevodu sa japanskog jezika znači svet cveća, a posetioci su u prilici da vide fotografije koje nisu tradicionalne, već su pomalo dramatične i neobične, a posebno su zanimljivi radovi koji u istom kadru imaju cveće, led i vatru.
Nemanja Živković diplomirao je fotografiju na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu, na osnovnim i master studijama i radi kao profesor fotografije u Grafičkoj srednjoj školi u Beogradu.
PRVA DUGOROČNA PROGNOZA STRUČNjAKA: Evo kada će pasti sneg u Srbiji i kakva zima čeka Evropu
PREMA prvim prognozama evropskih stručnjaka sa sajta Severe Weather Europe, zimu 2025/2026 obeležiće uticaj slabe faze La Ninje i verovatno slabiji polarni vrtlog. Ovo znači dinamičnije kretanje atmosferskog pritiska, što može omogućiti hladnije dane u Evropi, ali i u SAD i Kanadi.
13. 08. 2025. u 09:59
TRAMP U OGROMNOM PROBLEMU: Veliki peh pred sastanak sa Putinom na Aljasci
PREDSTOJEĆI sastanak između predsednika SAD Donalda Trampa i ruskog predsednika Vladimira Putina u petak na Aljasci dolazi u vreme kada u američkoj administraciji gotovo da nema iskusnih stručnjaka za Rusiju, piše Fajnenšel tajms.
13. 08. 2025. u 11:24
SRBIN ČUVAO KLINTONA: Bivši predsednik ostao zatečen - posle svađe saznao Ajkulino poreklo: "Osećao sam da mi ne može ništa" (FOTO)
ČOVEK koji je čuvao Madonu, princa Harija, Bijonse i Naomi Kembel potiče iz stare beogradske porodice.
14. 08. 2025. u 07:43
Komentari (0)