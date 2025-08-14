Srbija

SVET CVEĆA: Izložba forografija u Galeriji KC Ribnica

Goran Ćirović

14. 08. 2025. u 11:59

U galeriji kraljevačkog Kulturnog centra „Ribnica“ otvorena je izložba fotografija Nemanje Živkovića, renomiranog umetnika iz Beograda.

СВЕТ ЦВЕЋА: Изложба форографија у Галерији КЦ Рибница

KC Ribnica

Kolekcija fotografija u fokusu ima cveće, pa otuda i neobičan naziv izložbe „Furawazu” što u prevodu sa japanskog jezika znači svet cveća, a posetioci su u prilici da vide fotografije koje nisu tradicionalne, već su pomalo dramatične i neobične, a posebno su zanimljivi radovi koji u istom kadru imaju cveće, led i vatru.

KC Ribnica

 

Nemanja Živković diplomirao je fotografiju na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu, na osnovnim i master studijama i radi kao profesor fotografije u Grafičkoj srednjoj školi u Beogradu.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

LETNJI KAMP ZA MLADE U KNIĆU: Jačanje veza srpske dece iz dijaspore sa otadžbinom
Srbija

0 0

LETNJI KAMP ZA MLADE U KNIĆU: Jačanje veza srpske dece iz dijaspore sa otadžbinom

U opštini Knić pored Kragujevca i ove godine se održava Kamp mladih iz dijaspore. Više od 160 mladih srpskog porekla iz sedam evropskih zemalja boraviće u ovoj šumadijskoj opštini do 17. avgusta. Ovo je jedan od 26 kampova mladih iz dijaspore koji će biti organizovani u Srbiji i okupiti 6.500 mladih srpskog porekla iz svih krajeva sveta. Kamp u Kniću je otvorio Đorđe Milićević, ministar bez portfelja zadužen za saradnju sa dijasporom.

14. 08. 2025. u 14:35

Politika
Tenis
Fudbal
PARTIZAN TRAŽI PRAVDU I PROLAZ: Parni valjak večeras sprema senzaciju usred Edinburga

PARTIZAN TRAŽI PRAVDU I PROLAZ: "Parni valjak" večeras sprema senzaciju usred Edinburga