SVET CVEĆA: Izložba forografija u Galeriji KC Ribnica

U galeriji kraljevačkog Kulturnog centra „Ribnica“ otvorena je izložba fotografija Nemanje Živkovića, renomiranog umetnika iz Beograda.

Kolekcija fotografija u fokusu ima cveće, pa otuda i neobičan naziv izložbe „Furawazu” što u prevodu sa japanskog jezika znači svet cveća, a posetioci su u prilici da vide fotografije koje nisu tradicionalne, već su pomalo dramatične i neobične, a posebno su zanimljivi radovi koji u istom kadru imaju cveće, led i vatru.

Nemanja Živković diplomirao je fotografiju na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu, na osnovnim i master studijama i radi kao profesor fotografije u Grafičkoj srednjoj školi u Beogradu.