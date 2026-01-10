Srbija

ZIMSKA SLUŽBA U PUNOM KAPACITETU RADI I TOKOM VIKENDA: U Novom Sadu sneg očišćen kod većine škola

Zdravko Grumić

10. 01. 2026. u 06:00

PREMA podacima Gradske uprave za inspekcijske poslove u Novom Sadu prilazi i dvorišta svih 16 srednjih škola, kao i 34 od 39 osnovnih, očišćeni su od snega a u preostalih pet radovi su izvedeni delimično i biće završeni do kraja vikenda, saopštila je juče pi-ar služba pri Kabinetu gradonačelnika.

ЗИМСКА СЛУЖБА У ПУНОМ КАПАЦИТЕТУ РАДИ И ТОКОМ ВИКЕНДА: У Новом Саду снег очишћен код већине школа

Z. Grumić

Ledenice su uklonjene sa 53 školske zgrade dok će na preostale dve biti uklonjene takođe do kraja vikenda.

Osim škola, inspekcijske službe obišle su i sve vrtiće na teritoriji grada i konstatovale da su gradska javna komunalna preduzeća od prvog dana snežnih padavina čistila lokacija oko objekata predškolskih ustanova.

- Štab zimske službe i inspekcijske službe će i u narednom periodu nastaviti da permanetno prati situaciju na terenu i da kontroliše rad zimske službe kod škola, vrtića, domova zdravlja, bolnica i drugih ustanova od značaja za građane – poručuju nadležni u Gradu.

Po nalogu Štaba zimske službe i inspekcije, JKP „Stan“ uklanja ledenice sa javnih ustanova a inspekcija istovremeno apeluje na građane da u skladu sa odredbama Odluke o komunalnom uređenju grada, čiste sneg ispred svojih ulaza, i uklone ledenice sa svojih krovova. Tamo gde nisu u mogućnosti da to učine, treba da obaveste inspekciju.

Javna preduzeća koja rade u okviru Zimske službe Grada Novog Sada su na terenu, s maksimalno angažovanim kapacitetima u ljudstvu i mehanizaciji. Zimska služba radiće u punom kapacitetu i tokom vikenda.

