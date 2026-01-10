ZIMSKA SLUŽBA U PUNOM KAPACITETU RADI I TOKOM VIKENDA: U Novom Sadu sneg očišćen kod većine škola
PREMA podacima Gradske uprave za inspekcijske poslove u Novom Sadu prilazi i dvorišta svih 16 srednjih škola, kao i 34 od 39 osnovnih, očišćeni su od snega a u preostalih pet radovi su izvedeni delimično i biće završeni do kraja vikenda, saopštila je juče pi-ar služba pri Kabinetu gradonačelnika.
Ledenice su uklonjene sa 53 školske zgrade dok će na preostale dve biti uklonjene takođe do kraja vikenda.
Osim škola, inspekcijske službe obišle su i sve vrtiće na teritoriji grada i konstatovale da su gradska javna komunalna preduzeća od prvog dana snežnih padavina čistila lokacija oko objekata predškolskih ustanova.
- Štab zimske službe i inspekcijske službe će i u narednom periodu nastaviti da permanetno prati situaciju na terenu i da kontroliše rad zimske službe kod škola, vrtića, domova zdravlja, bolnica i drugih ustanova od značaja za građane – poručuju nadležni u Gradu.
Po nalogu Štaba zimske službe i inspekcije, JKP „Stan“ uklanja ledenice sa javnih ustanova a inspekcija istovremeno apeluje na građane da u skladu sa odredbama Odluke o komunalnom uređenju grada, čiste sneg ispred svojih ulaza, i uklone ledenice sa svojih krovova. Tamo gde nisu u mogućnosti da to učine, treba da obaveste inspekciju.
Javna preduzeća koja rade u okviru Zimske službe Grada Novog Sada su na terenu, s maksimalno angažovanim kapacitetima u ljudstvu i mehanizaciji. Zimska služba radiće u punom kapacitetu i tokom vikenda.
Preporučujemo
U OVIM DELOVIMA SRBIJE VEĆ POČELE LEDENE KIŠE I SNEG: Evo kad padavine stižu u Beograd
09. 01. 2026. u 14:17
NA SNAZI ČETIRI UPOZORENjA: Najnovije oglašavanje RHMZ-a
09. 01. 2026. u 13:11
OVOLIKA KAZNA VAM PRETI ZBOG NEOČIŠĆENOG SNEGA: Od cifre će vam se zavrteti u glavi
09. 01. 2026. u 11:43
TRAMP UPUTIO PISMO ORBANU: Evo šta mu je poručio
PREMIJER Mađarske Viktor Orban objavio je na društvenoj mreži Iks pismo koje je dobio od Donalda Trampa, u kojem predsednik Sjedinjenih Američkih Država ističe da su odnosi SAD i Mađarske jači nego ikada i da se zasnivaju na zajedničkim vrednostima.
09. 01. 2026. u 10:22
POKRENUTA DVOSTRUKA DIPLOMATSKA OFANZIVA: Strah zbog Grenlanda preplavio Evropu, lideri sada imaju novu taktiku
EVROPSKE vlade pokrenule su dvostruku diplomatsku ofanzivu kako bi ubedile predsednika SAD Donalda Trampa da odustane od svojih pretenzija prema Grenlandu - kroz lobiranje u Vašingtonu i pritisak na NATO da otkloni bezbednosne zabrinutosti američkog predsednika.
09. 01. 2026. u 13:11
VODITELjKA OTKRILA ISTINU O CECI I ČEDI: Umešan i Aleksandar Kos - šta se dešavalo između političara i pevačice
BLIZAK prijatelj i saradnik Čedomira Jovanovića, Aleksandar Kos, poslednjih meseci našao se u žiži interesovanja javnosti. O njegovom profesionalnom angažmanu, ali i privatnom životu, u poslednje vreme sve se češće spekuliše, dok je javnosti i dalje malo poznato čime se zapravo bavi i kakav je njegov put bio do pozicije na kojoj se danas nalazi.
09. 01. 2026. u 08:42
Komentari (0)