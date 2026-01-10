ZIMSKA SLUŽBA U PUNOM KAPACITETU RADI I TOKOM VIKENDA: U Novom Sadu sneg očišćen kod većine škola

PREMA podacima Gradske uprave za inspekcijske poslove u Novom Sadu prilazi i dvorišta svih 16 srednjih škola, kao i 34 od 39 osnovnih, očišćeni su od snega a u preostalih pet radovi su izvedeni delimično i biće završeni do kraja vikenda, saopštila je juče pi-ar služba pri Kabinetu gradonačelnika.

Z. Grumić

Ledenice su uklonjene sa 53 školske zgrade dok će na preostale dve biti uklonjene takođe do kraja vikenda.

Osim škola, inspekcijske službe obišle su i sve vrtiće na teritoriji grada i konstatovale da su gradska javna komunalna preduzeća od prvog dana snežnih padavina čistila lokacija oko objekata predškolskih ustanova.

- Štab zimske službe i inspekcijske službe će i u narednom periodu nastaviti da permanetno prati situaciju na terenu i da kontroliše rad zimske službe kod škola, vrtića, domova zdravlja, bolnica i drugih ustanova od značaja za građane – poručuju nadležni u Gradu.

Po nalogu Štaba zimske službe i inspekcije, JKP „Stan“ uklanja ledenice sa javnih ustanova a inspekcija istovremeno apeluje na građane da u skladu sa odredbama Odluke o komunalnom uređenju grada, čiste sneg ispred svojih ulaza, i uklone ledenice sa svojih krovova. Tamo gde nisu u mogućnosti da to učine, treba da obaveste inspekciju.

Javna preduzeća koja rade u okviru Zimske službe Grada Novog Sada su na terenu, s maksimalno angažovanim kapacitetima u ljudstvu i mehanizaciji. Zimska služba radiće u punom kapacitetu i tokom vikenda.