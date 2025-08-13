Srbija

BUKTI POŽAR U KRAGUJEVCU! Vatra preti da zahvati halu Fiatovog komponentaša (VIDEO)

V.N.

13. 08. 2025. u 17:08

STRAŠAN požar besni u Kragujevcu, a prema video snimku, buktinja guta sve pred sobom.

БУКТИ ПОЖАР У КРАГУЈЕВЦУ! Ватра прети да захвати халу Фиатовог компоненташа (ВИДЕО)

Foto: Printskrin Instagram/serbiannewsmedia i 192_rs

Vatrogasci i radnici trenutno brane halu Fiatovog komponentasa, nakon paljenja niskog rastinja. Vatra se siri ka halama komponentasa, HTL.

(Republika)

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

LETNJI KAMP ZA MLADE U KNIĆU: Jačanje veza srpske dece iz dijaspore sa otadžbinom
Srbija

0 0

LETNJI KAMP ZA MLADE U KNIĆU: Jačanje veza srpske dece iz dijaspore sa otadžbinom

U opštini Knić pored Kragujevca i ove godine se održava Kamp mladih iz dijaspore. Više od 160 mladih srpskog porekla iz sedam evropskih zemalja boraviće u ovoj šumadijskoj opštini do 17. avgusta. Ovo je jedan od 26 kampova mladih iz dijaspore koji će biti organizovani u Srbiji i okupiti 6.500 mladih srpskog porekla iz svih krajeva sveta. Kamp u Kniću je otvorio Đorđe Milićević, ministar bez portfelja zadužen za saradnju sa dijasporom.

14. 08. 2025. u 14:35

Politika
Tenis
Fudbal
DELIJE OVO NISU OČEKIVALE: Evo šta su poljski huligani ostavili na Marakani (FOTO)

"DELIJE" OVO NISU OČEKIVALE: Evo šta su poljski huligani ostavili na Marakani (FOTO)