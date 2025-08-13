TOL RASPISAO OGLAS: Licitacija javnih površina u vreme „Roštiljijade“
Turistička organizacija Leskovac(TOL) raspisala je oglas za licitaciju poslovnog prostora i korišćenje javnih površina namenjenih postavljanju ugostiteljskih objekata tokom 35. „Roštiljijade“.
Jedna od najznačajnijih, najvećih i najstarijih turističkih manifestacija u Srbiji biće održana od 25. do 31. avgusta, a pravo učešća na licitaciji imaju registrovane ugostiteljske radnje i preduzeća sa važećom dozvolom za rad, prijavljena na Sistem elektronskih faktura.
Prva licitacija zakazana je za 15. avgust, a druga pet dana kasnije. Obe će biti održane u sali Skupštine grada Leskovca. Ponude se dostavljaju u zatvorenim kovertama u prostorijama TOL-a, radnim danima od osam do 15 časova.
Podizanje cene ograničeno je na 10 odsto od početne cene, dok se 30 odsto izlicitiranog iznosa plaća do 30. avgusta, a ostatak do 1. novembra ove godine.
Organizatori podsećaju zainteresovane na obavezu prethodnog upoznavanja sa planom lokacija i uslovima njihovog korišćenja.
